12 декабря 2023

Сколько в ЯНАО стоит приготовление главного новогоднего салата

Цена на продукты для «Оливье» в ЯНАО за год выросла на 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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Таганай. Златоуст, салат, оливье, праздничный стол, еда
«Оливье» стал дороже в ЯНАО из-за цен на куриные яйца Фото:

Приготовить «Оливье» в ЯНАО в декабре текущего года станет дороже на 20%, чем в прошлом году. URA.RU выяснили среднюю стоимость продуктов на один из главных символов новогоднего застолья.

Традиционный рецепт салата, состоит из вареной «Докторской» колбасы, куриных яиц, консервированного зеленого горошка, маринованных огурцов, картофеля, моркови, репчатого лука и майонеза. Наиболее дорогими из этого списка стали куриные яйца, которые подскочили в цене до 140 рублей в популярных масс-маркетах. Второе место по дороговизне занимает колбаса. Самыми дешевыми из списка стали картофель, лук и горошек.

«Исходя из средних цен в сетевых магазинах Ямала покупка продуктов для приготовления салата на среднестатистическую семью из трех человек обойдется в 680 рублей. Рост цен составил почти 20%», — поделился корреспондент агентства.

Цены на ряд продуктов в ЯНАО стали расти с конца ноября. Наибольший скачок в стоимости отмечен у куриных яиц. Их рост составил до 40% в сравнении с ценами на аналогичный период прошлого года.

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Приготовить «Оливье» в ЯНАО в декабре текущего года станет дороже на 20%, чем в прошлом году. URA.RU выяснили среднюю стоимость продуктов на один из главных символов новогоднего застолья. Традиционный рецепт салата, состоит из вареной «Докторской» колбасы, куриных яиц, консервированного зеленого горошка, маринованных огурцов, картофеля, моркови, репчатого лука и майонеза. Наиболее дорогими из этого списка стали куриные яйца, которые подскочили в цене до 140 рублей в популярных масс-маркетах. Второе место по дороговизне занимает колбаса. Самыми дешевыми из списка стали картофель, лук и горошек. «Исходя из средних цен в сетевых магазинах Ямала покупка продуктов для приготовления салата на среднестатистическую семью из трех человек обойдется в 680 рублей. Рост цен составил почти 20%», — поделился корреспондент агентства. Цены на ряд продуктов в ЯНАО стали расти с конца ноября. Наибольший скачок в стоимости отмечен у куриных яиц. Их рост составил до 40% в сравнении с ценами на аналогичный период прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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