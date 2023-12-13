Жители тюменского поселка 10 лет ждут строительства дорог

Жители жалуются, что в распутицу передвигаться в поселке невозможно ни на авто, ни пешком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменском районе жители коттеджного поселка «Усадьба Есаулова» уже 10 лет ждут, когда власти построят им дороги и тротуары. Жалобы от тюменцев поступают на страницу губернатора Александра Моора в социальной сети «ВКонтакте». Как пишут жители, они рассказали о своем положении и президенту РФ Владимиру Путину.

«Когда уже будут дороги в „Усадьбе Есаулова“, 10 лет ждем! Что за отношение к жителям? В распутицу и летом не проехать, пройти нормально нельзя. Скорую помощь вызвать практически невозможно! Срочно нужны дороги и тротуары», — такие жалобы от жителей коттеджного поселка поступают на страницу главы региона.

Как отмечают тюменцы, проектная документация на строительство дорог существует, но из нее непонятно, когда и на каких улицах начнутся работы. Граждане призывают друг друга сплотиться и рассказать о ситуации на прямую линию президента РФ Владимира Путина, а некоторые сообщают, что уже оставили там обращение.

Ситуацию прокомментировали в администрации Тюменского района. Именно на его территории находится поселок, относящийся к Чикчинскому муниципальному образованию.

«Проектная документация на строительство дорог на площадке ИЖС „Усадьба Есаулова“ разработана в 2022 году. Среди 53 ИЖС Тюменского района, где не предоставлялись участки для многодетных семей и требуется построить дороги, данная ИЖС находится на втором месте. Ориентировочный срок — 2025 год, при выделении средств из бюджета области», — пояснили в мэрии района.