Жители тюменского поселка 10 лет ждут строительства дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дороги на ул. Мальцева. Курган, грунтовая дорога, грязь, грязная обувь, грязь на ботинках
Жители жалуются, что в распутицу передвигаться в поселке невозможно ни на авто, ни пешком Фото:

В Тюменском районе жители коттеджного поселка «Усадьба Есаулова» уже 10 лет ждут, когда власти построят им дороги и тротуары. Жалобы от тюменцев поступают на страницу губернатора Александра Моора в социальной сети «ВКонтакте». Как пишут жители, они рассказали о своем положении и президенту РФ Владимиру Путину.

«Когда уже будут дороги в „Усадьбе Есаулова“, 10 лет ждем! Что за отношение к жителям? В распутицу и летом не проехать, пройти нормально нельзя. Скорую помощь вызвать практически невозможно! Срочно нужны дороги и тротуары», — такие жалобы от жителей коттеджного поселка поступают на страницу главы региона.

Как отмечают тюменцы, проектная документация на строительство дорог существует, но из нее непонятно, когда и на каких улицах начнутся работы. Граждане призывают друг друга сплотиться и рассказать о ситуации на прямую линию президента РФ Владимира Путина, а некоторые сообщают, что уже оставили там обращение.

Ситуацию прокомментировали в администрации Тюменского района. Именно на его территории находится поселок, относящийся к Чикчинскому муниципальному образованию.

«Проектная документация на строительство дорог на площадке ИЖС „Усадьба Есаулова“ разработана в 2022 году. Среди 53 ИЖС Тюменского района, где не предоставлялись участки для многодетных семей и требуется построить дороги, данная ИЖС находится на втором месте. Ориентировочный срок — 2025 год, при выделении средств из бюджета области», — пояснили в мэрии района.

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В Тюменском районе жители коттеджного поселка «Усадьба Есаулова» уже 10 лет ждут, когда власти построят им дороги и тротуары. Жалобы от тюменцев поступают на страницу губернатора Александра Моора в социальной сети «ВКонтакте». Как пишут жители, они рассказали о своем положении и президенту РФ Владимиру Путину. «Когда уже будут дороги в „Усадьбе Есаулова“, 10 лет ждем! Что за отношение к жителям? В распутицу и летом не проехать, пройти нормально нельзя. Скорую помощь вызвать практически невозможно! Срочно нужны дороги и тротуары», — такие жалобы от жителей коттеджного поселка поступают на страницу главы региона. Как отмечают тюменцы, проектная документация на строительство дорог существует, но из нее непонятно, когда и на каких улицах начнутся работы. Граждане призывают друг друга сплотиться и рассказать о ситуации на прямую линию президента РФ Владимира Путина, а некоторые сообщают, что уже оставили там обращение. Ситуацию прокомментировали в администрации Тюменского района. Именно на его территории находится поселок, относящийся к Чикчинскому муниципальному образованию. «Проектная документация на строительство дорог на площадке ИЖС „Усадьба Есаулова“ разработана в 2022 году. Среди 53 ИЖС Тюменского района, где не предоставлялись участки для многодетных семей и требуется построить дороги, данная ИЖС находится на втором месте. Ориентировочный срок — 2025 год, при выделении средств из бюджета области», — пояснили в мэрии района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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