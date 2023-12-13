Прямая линия с Путиным 2023: когда будет и где смотреть

Путин ответит на вопросы россиян 14 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прямая линия и пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным пройдут 14 декабря 2023 года. Глава государства пообщается с жителями страны и ответит на интересующие их вопросы. URA.RU собрало всю известную информацию о мероприятии.

Чему посвящено мероприятие

Прямая линия с Путиным — мероприятие, в ходе которого глава государства отвечает на вопросы россиян. Граждане могут озвучить свои проблемы, узнать у президента интересующую их информацию, позвонив на горячую линию, отправив SMS-сообщение или написав в социальные сети. Задать вопрос первому лицу можно будет вплоть до окончания программы 14 декабря.

В этом году пройдет юбилейный 20-й прямой эфир с президентом. Впервые такой формат состоялся в конце декабря 2001 года. Предыдущая, 19-я прямая линия прошла в 2021 году и продлилась более 3,5 часа. Предстоящее мероприятие объединит прямую линию и ежегодную пресс-конференцию президента. Темами общения с гражданами станут специальная военная операция, социальные выплаты, здравоохранение, ЖКХ и многое другое. Модераторами мероприятия будут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Где можно посмотреть трансляцию

Информационное агентство URA.RU будет вести прямой эфир общения Путина с гражданами на Rutube . Для тех, кому неудобно смотреть видео, URA.RU запустит текстовую трансляцию. Начало мероприятия ожидается 14 декабря в 12:00 по московскому времени. Подпишитесь на каналы агентства и поставьте уведомления, чтобы не пропустить его.

После завершения сессии URA.RU соберет главные тезисы в вечерней рассылке. Подписаться на нее можно по этой ссылке.