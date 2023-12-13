Авиакомпания выделила специальный новогодний рейс из Кургана в Петербург

Накануне Нового года авиакомпания, самолеты которой курсируют от Кургана в северную столицу России и обратно, организует дополнительный рейс по своему маршруту. Специальный новогодний рейс будет отправлен только 31 декабря. Об этом сообщается на сайте аэропорта Кургана.
«Только 31 декабря выполняется дополнительный новогодний рейс N42347/N42348 С. Петербург — Курган — С. Петербург», — указано на сайте аэропорта. Самолет Boing-737, по информации аэропорта, прибудет в Курган из Санкт-Петербурга в 7 часов и 40 минут, а отправится из Кургана в культурную столицу в 8 часов 45 минут.
По информации из открытых источников, цена на билет из Кургана в Санкт-Петербург для одного взрослого пассажира и без дополнительных услуг на этот рейс составляет 5 701 рубль. Обратный маршрут в этот день стоит почти в два раза дороже — 11 851 рубль.
Ранее URA.RU писало, что новогодние рейсы из Кургана в Москву были отменены. Два рейса планировалось провести 31 декабря и 1 января.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.