13 декабря 2023

Авиакомпания выделила специальный новогодний рейс из Кургана в Петербург

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, табло, авиарейс, шереметьево, задержка рейса, вылет самолета
Прилететь в Курган из северной столицы дороже в два раза, чем улететь из него (архивное фото) Фото:

Накануне Нового года авиакомпания, самолеты которой курсируют от Кургана в северную столицу России и обратно, организует дополнительный рейс по своему маршруту. Специальный новогодний рейс будет отправлен только 31 декабря. Об этом сообщается на сайте аэропорта Кургана.

«Только 31 декабря выполняется дополнительный новогодний рейс N42347/N42348 С. Петербург — Курган — С. Петербург», — указано на сайте аэропорта. Самолет Boing-737, по информации аэропорта, прибудет в Курган из Санкт-Петербурга в 7 часов и 40 минут, а отправится из Кургана в культурную столицу в 8 часов 45 минут.

По информации из открытых источников, цена на билет из Кургана в Санкт-Петербург для одного взрослого пассажира и без дополнительных услуг на этот рейс составляет 5 701 рубль. Обратный маршрут в этот день стоит почти в два раза дороже — 11 851 рубль.

Ранее URA.RU писало, что новогодние рейсы из Кургана в Москву были отменены. Два рейса планировалось провести 31 декабря и 1 января.

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Накануне Нового года авиакомпания, самолеты которой курсируют от Кургана в северную столицу России и обратно, организует дополнительный рейс по своему маршруту. Специальный новогодний рейс будет отправлен только 31 декабря. Об этом сообщается на сайте аэропорта Кургана. «Только 31 декабря выполняется дополнительный новогодний рейс N42347/N42348 С. Петербург — Курган — С. Петербург», — указано на сайте аэропорта. Самолет Boing-737, по информации аэропорта, прибудет в Курган из Санкт-Петербурга в 7 часов и 40 минут, а отправится из Кургана в культурную столицу в 8 часов 45 минут. По информации из открытых источников, цена на билет из Кургана в Санкт-Петербург для одного взрослого пассажира и без дополнительных услуг на этот рейс составляет 5 701 рубль. Обратный маршрут в этот день стоит почти в два раза дороже — 11 851 рубль. Ранее URA.RU писало, что новогодние рейсы из Кургана в Москву были отменены. Два рейса планировалось провести 31 декабря и 1 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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