13 декабря 2023

Глава СКР поможет вернуть электричество в тюменский коттеджный поселок

Бастрыкин изучит доклад по делу о перебоях электроснабжения в Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Глава СКР затребовал у тюменского управления доклад и отчет о предпринимаемых мерах Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин изучит доклад о мерах, которые принимаются для решения проблем электроснабжения в тюменском Перевалово. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Тюменской области Александра Александровича Кублякова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Также он изучит информацию о принимаемых мерах к восстановлению прав граждан», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало, что жалобы жителей Переваловского муниципального образования привели к возбуждению уголовного дела. Расследованием всех обстоятельств занимается региональное управление СКР.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин изучит доклад о мерах, которые принимаются для решения проблем электроснабжения в тюменском Перевалово. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр ведомства. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Тюменской области Александра Александровича Кублякова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Также он изучит информацию о принимаемых мерах к восстановлению прав граждан», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что жалобы жителей Переваловского муниципального образования привели к возбуждению уголовного дела. Расследованием всех обстоятельств занимается региональное управление СКР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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