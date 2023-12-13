Глава СКР поможет вернуть электричество в тюменский коттеджный поселок

Председатель СК России Александр Бастрыкин изучит доклад о мерах, которые принимаются для решения проблем электроснабжения в тюменском Перевалово. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр ведомства.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Тюменской области Александра Александровича Кублякова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Также он изучит информацию о принимаемых мерах к восстановлению прав граждан», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказало, что жалобы жителей Переваловского муниципального образования привели к возбуждению уголовного дела. Расследованием всех обстоятельств занимается региональное управление СКР.
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