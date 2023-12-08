Мэр Тюмени рассказал о планах на решение проблем с электричеством в СНТ Тюмени

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Клипарт Электросети. Тюмень, россети, электросети, электрики, линии электропередач, электричество, электрификация, электросеть, россети тюмень
Проблемы с электричеством возникают из-за того, что сети не рассчитаны на круглогодичное проживание тюменцев в СНТ Фото:

Глава Тюмени Руслан Кухарук рассказал о том, как власти совместно с бизнесом решают проблемы с отключениями электроэнергии в СНТ «Русское поле» и других дачных товариществах. План прозвучал во время прямой линии главы города.

«Проблема существует. Она родилась из-за того что некогда СНТ, по факту, используются как постоянное место жительства. Дома существенно потребляют энергию, особенно зимой, давая существенную нагрузку на сети. В „Русском поле“ услуги оказывают три ресурсоснабжающие организации: сети принадлежат „Дорстрою“, подстанция — СУЭНКО, мощность отпускает „Россети Тюмень“. Все они работают над решением вопроса», — рассказал Кухарук.

Так, компания «Дорстрой» провела ремонт и обновление разводящих сетей, построила дополнительную трансформаторную подстанцию. СУЭНКО провели модернизацию сетей, которые тали выдерживать большую нагрузку. «Россети» в следующем году должны приступить к модернизации подстанции «Казарово».

«Еще одна проблема — потребление большего объема электроснабжения, чем указано в договорах. Я поставил задачу сделать информационную карту по всем домам, расположенным в СНТ и питающимся от данной ветки. В настоящее время в „Русском поле“ подключено три дизельных генератора, но это временное решение», — добавил Руслан Кухарук.

По его словам власти держат ситуацию на контроле не только по «Русскому полю», но и по другим СНТ. Системный подход, реализуемый властями и ресурсоснабжающими компаниями, направлен на решение проблем всех домохозяйств.

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Глава Тюмени Руслан Кухарук рассказал о том, как власти совместно с бизнесом решают проблемы с отключениями электроэнергии в СНТ «Русское поле» и других дачных товариществах. План прозвучал во время прямой линии главы города. «Проблема существует. Она родилась из-за того что некогда СНТ, по факту, используются как постоянное место жительства. Дома существенно потребляют энергию, особенно зимой, давая существенную нагрузку на сети. В „Русском поле“ услуги оказывают три ресурсоснабжающие организации: сети принадлежат „Дорстрою“, подстанция — СУЭНКО, мощность отпускает „Россети Тюмень“. Все они работают над решением вопроса», — рассказал Кухарук. Так, компания «Дорстрой» провела ремонт и обновление разводящих сетей, построила дополнительную трансформаторную подстанцию. СУЭНКО провели модернизацию сетей, которые тали выдерживать большую нагрузку. «Россети» в следующем году должны приступить к модернизации подстанции «Казарово». «Еще одна проблема — потребление большего объема электроснабжения, чем указано в договорах. Я поставил задачу сделать информационную карту по всем домам, расположенным в СНТ и питающимся от данной ветки. В настоящее время в „Русском поле“ подключено три дизельных генератора, но это временное решение», — добавил Руслан Кухарук. По его словам власти держат ситуацию на контроле не только по «Русскому полю», но и по другим СНТ. Системный подход, реализуемый властями и ресурсоснабжающими компаниями, направлен на решение проблем всех домохозяйств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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