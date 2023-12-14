14 декабря 2023

Глава курганского округа, где замерзали жители, ищет новых кочегаров котельной

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие котельни в Петухово. Курган, котельная, давление, отопительный сезон, петухово, печь, котельня
Бригада курганских кочегаров, допустившая снижение температуры, была уволена Фото:

В котельную Альменевского участка Курганской области требуются кочегары, которые займут место уволенных сотрудников. Соответствующую вакансию в соцсети разместил глава округа Алексей Снежко. Местные жители ранее сообщали о холодных батареях в квартирах.

«В МУП „Водоканал“ на территории Альменевского участка (село Альменево) срочно требуются кочегары. Зарплата достойная, полный социальный пакет, удобный график работы (смена через двое)», — написал Алексей Снежко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Жители Альменево жаловались на холод в домах. В отношении руководителя МУП «Водоканал» возбудили административное дело. В прокуратуре пояснили, что причиной стала недостаточная мощность котельной в период отопительного сезона. Сотрудники, это допустившие, были уволены.

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В котельную Альменевского участка Курганской области требуются кочегары, которые займут место уволенных сотрудников. Соответствующую вакансию в соцсети разместил глава округа Алексей Снежко. Местные жители ранее сообщали о холодных батареях в квартирах. «В МУП „Водоканал“ на территории Альменевского участка (село Альменево) срочно требуются кочегары. Зарплата достойная, полный социальный пакет, удобный график работы (смена через двое)», — написал Алексей Снежко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Жители Альменево жаловались на холод в домах. В отношении руководителя МУП «Водоканал» возбудили административное дело. В прокуратуре пояснили, что причиной стала недостаточная мощность котельной в период отопительного сезона. Сотрудники, это допустившие, были уволены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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