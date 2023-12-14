Глава курганского округа, где замерзали жители, ищет новых кочегаров котельной

В котельную Альменевского участка Курганской области требуются кочегары, которые займут место уволенных сотрудников. Соответствующую вакансию в соцсети разместил глава округа Алексей Снежко. Местные жители ранее сообщали о холодных батареях в квартирах.
«В МУП „Водоканал“ на территории Альменевского участка (село Альменево) срочно требуются кочегары. Зарплата достойная, полный социальный пакет, удобный график работы (смена через двое)», — написал Алексей Снежко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Жители Альменево жаловались на холод в домах. В отношении руководителя МУП «Водоканал» возбудили административное дело. В прокуратуре пояснили, что причиной стала недостаточная мощность котельной в период отопительного сезона. Сотрудники, это допустившие, были уволены.
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