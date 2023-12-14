В Тюмени девушку шантажировали интимными фото и видео

Девушка заплатила шантажисту, но вымогатель погорел на своей жадности Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Тюмени стала жертвой шантажа со стороны незнакомого мужчины: он получил доступ к ее интимным фото и видео и требовал денег за то, чтобы не выкладывать их на всеобщее обозрение. Информация содержится в судебном акте по делу.

«Подсудимый получил от своего знакомого фотографии и видеозаписи интимного характера с изображением потерпевшей. Он начал писать девушке и требовать от нее деньги. В ином случае преступник угрожал распространить материалы в интернете», — говорится в материалах суда.

Испуганная тюменка пошла на условия шантажиста. Она передала ему 1500 рублей. Однако этого мужчине оказалось мало, и он продолжил требовать еще. Тогда девушка решила обратиться в полицию.

Суд приговорил вымогателя к году ограничения свободы. Ему запрещено покидать место жительства с 22:00 до 06:00, он не может уезжать из Тюмени и посещать массовые мероприятия.