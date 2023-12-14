В Тюмени произошло аварийное отключение света на мосту

На месте аварии уже работают специалисты «Россетей»
На путепроводе Тюмень — Криводаново произошло аварийное отключение электричества. Об этом сообщает telegram-канал главного управления строительства региона.
«В результате аварии на кабельной линии, принадлежащей АО „Россети“, не работает освещение путепровода Тюмень — Криводаново. Специалисты АО „Россети Тюмень“ оперативно выехали на место аварии для выяснения места и причин повреждения кабельной линии», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что после устранения аварии освещение будет восстановлено. Водителей просят соблюдать правила ПДД и скоростной режим.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.