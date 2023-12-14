14 декабря 2023

В Тюмени произошло аварийное отключение света на мосту

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюмень ночная. Россия, май 2020, фонари, ночь, дорога, огни города, тюмень, виды тюмени
На месте аварии уже работают специалисты «Россетей» Фото:

На путепроводе Тюмень — Криводаново произошло аварийное отключение электричества. Об этом сообщает telegram-канал главного управления строительства региона.

«В результате аварии на кабельной линии, принадлежащей АО „Россети“, не работает освещение путепровода Тюмень — Криводаново. Специалисты АО „Россети Тюмень“ оперативно выехали на место аварии для выяснения места и причин повреждения кабельной линии», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после устранения аварии освещение будет восстановлено. Водителей просят соблюдать правила ПДД и скоростной режим.

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На путепроводе Тюмень — Криводаново произошло аварийное отключение электричества. Об этом сообщает telegram-канал главного управления строительства региона. «В результате аварии на кабельной линии, принадлежащей АО „Россети“, не работает освещение путепровода Тюмень — Криводаново. Специалисты АО „Россети Тюмень“ оперативно выехали на место аварии для выяснения места и причин повреждения кабельной линии», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что после устранения аварии освещение будет восстановлено. Водителей просят соблюдать правила ПДД и скоростной режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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