В Тюмени произошло аварийное отключение света на мосту

15 декабря 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

На месте аварии уже работают специалисты «Россетей» Фото: Денис Моргунов © URA.RU На путепроводе Тюмень — Криводаново произошло аварийное отключение электричества. Об этом сообщает telegram-канал главного управления строительства региона. «В результате аварии на кабельной линии, принадлежащей АО „Россети“, не работает освещение путепровода Тюмень — Криводаново. Специалисты АО „Россети Тюмень“ оперативно выехали на место аварии для выяснения места и причин повреждения кабельной линии», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что после устранения аварии освещение будет восстановлено. Водителей просят соблюдать правила ПДД и скоростной режим.

На путепроводе Тюмень — Криводаново произошло аварийное отключение электричества. Об этом сообщает telegram-канал главного управления строительства региона. «В результате аварии на кабельной линии, принадлежащей АО „Россети“, не работает освещение путепровода Тюмень — Криводаново. Специалисты АО „Россети Тюмень“ оперативно выехали на место аварии для выяснения места и причин повреждения кабельной линии», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что после устранения аварии освещение будет восстановлено. Водителей просят соблюдать правила ПДД и скоростной режим.