Звезда «Дома-2» ушел на СВО добровольцем

Бывший участник шоу «Дом-2» Александр Задойнов отправится в зону СВО

16 декабря 2023 в 08:08 Размер текста - 17 +

Александр Задойнов подписал контракт на службу Фото: Александр Задойнов / соцсети новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Александр Задойнов отправился добровольцем на спецоперацию. Он подписал контракт в Ханты-Мансийском автономном округе. «Сейчас настало мое время — ехать и продолжать дело наших дедов и прадедов», — сказал Задойнов, его слова передает Starhit. Он добавил, что отправился на фронт для защиты суверенитета страны. По данным издания, 15 декабря Задойнов заключил контракт в Нижневартовске, а уже 16 должен будет отправиться в зону боевых действий. По словам самого Задойного, семья одобрила его выбор. Александр Задойнов был участником телепроекта «Дом-2» на протяжении четырех лет. У него есть три дочери: София, Анастасия и Александра.

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Александр Задойнов отправился добровольцем на спецоперацию. Он подписал контракт в Ханты-Мансийском автономном округе. «Сейчас настало мое время — ехать и продолжать дело наших дедов и прадедов», — сказал Задойнов, его слова передает Starhit. Он добавил, что отправился на фронт для защиты суверенитета страны. По данным издания, 15 декабря Задойнов заключил контракт в Нижневартовске, а уже 16 должен будет отправиться в зону боевых действий. По словам самого Задойного, семья одобрила его выбор. Александр Задойнов был участником телепроекта «Дом-2» на протяжении четырех лет. У него есть три дочери: София, Анастасия и Александра.