Звезда «Дома-2» ушел на СВО добровольцем

Бывший участник шоу «Дом-2» Александр Задойнов отправится в зону СВО
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Александр Задойнов подписал контракт на службу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Александр Задойнов отправился добровольцем на спецоперацию. Он подписал контракт в Ханты-Мансийском автономном округе.

«Сейчас настало мое время — ехать и продолжать дело наших дедов и прадедов», — сказал Задойнов, его слова передает Starhit. Он добавил, что отправился на фронт для защиты суверенитета страны.

По данным издания, 15 декабря Задойнов заключил контракт в Нижневартовске, а уже 16 должен будет отправиться в зону боевых действий. По словам самого Задойного, семья одобрила его выбор.

Александр Задойнов был участником телепроекта «Дом-2» на протяжении четырех лет. У него есть три дочери: София, Анастасия и Александра.

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Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Александр Задойнов отправился добровольцем на спецоперацию. Он подписал контракт в Ханты-Мансийском автономном округе. «Сейчас настало мое время — ехать и продолжать дело наших дедов и прадедов», — сказал Задойнов, его слова передает Starhit. Он добавил, что отправился на фронт для защиты суверенитета страны. По данным издания, 15 декабря Задойнов заключил контракт в Нижневартовске, а уже 16 должен будет отправиться в зону боевых действий. По словам самого Задойного, семья одобрила его выбор. Александр Задойнов был участником телепроекта «Дом-2» на протяжении четырех лет. У него есть три дочери: София, Анастасия и Александра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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