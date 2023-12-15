В Тюменской области скончался ветеран ВОВ

В 2023 году ветеран принимал парад Победы возле своего дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области 15 декабря ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Угрюмов. Соболезнования в связи с утратой родным и близким выразила глава Заводоуковска Светлана Касенова.

«Вчера ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Угрюмов Геннадий Михайлович. Выражаю соболезнования родным и близким Геннадия Михайловича. Это большая утрата для нашего поколения», — заявила Касенова в своем telegram-канале.

Ветеран жил, строил семью, работал на заводоуковской земле. Службу проходил на Западной Украине. Многие местные жители знали Геннадия Угрюмова, а волонтеры-активисты были частыми гостями в доме его семьи. В этом году на 9 мая ветеран принимал парад Победы у своего дома.

Летом 2023 года в Тюмени скончался ветеран Великой Отечественной войны Михаил Никишин. Он был участником исторического Парада Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года. Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования семье ветерана.