15 декабря 2023

В Тюменской области скончался ветеран ВОВ

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2023 году ветеран принимал парад Победы возле своего дома Фото:

В Тюменской области 15 декабря ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Угрюмов. Соболезнования в связи с утратой родным и близким выразила глава Заводоуковска Светлана Касенова.

«Вчера ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Угрюмов Геннадий Михайлович. Выражаю соболезнования родным и близким Геннадия Михайловича. Это большая утрата для нашего поколения», — заявила Касенова в своем telegram-канале.

Ветеран жил, строил семью, работал на заводоуковской земле. Службу проходил на Западной Украине. Многие местные жители знали Геннадия Угрюмова, а волонтеры-активисты были частыми гостями в доме его семьи. В этом году на 9 мая ветеран принимал парад Победы у своего дома.

Летом 2023 года в Тюмени скончался ветеран Великой Отечественной войны Михаил Никишин. Он был участником исторического Парада Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года. Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования семье ветерана.

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В Тюменской области 15 декабря ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Угрюмов. Соболезнования в связи с утратой родным и близким выразила глава Заводоуковска Светлана Касенова. «Вчера ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Угрюмов Геннадий Михайлович. Выражаю соболезнования родным и близким Геннадия Михайловича. Это большая утрата для нашего поколения», — заявила Касенова в своем telegram-канале. Ветеран жил, строил семью, работал на заводоуковской земле. Службу проходил на Западной Украине. Многие местные жители знали Геннадия Угрюмова, а волонтеры-активисты были частыми гостями в доме его семьи. В этом году на 9 мая ветеран принимал парад Победы у своего дома. Летом 2023 года в Тюмени скончался ветеран Великой Отечественной войны Михаил Никишин. Он был участником исторического Парада Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года. Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования семье ветерана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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