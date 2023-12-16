16 декабря 2023
15 декабря 2023

Тюменские политики получили места в Генсовете ЕР

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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XXI съезд партии Единая Россия
«Единая Россия» включила в Генсовет тюменских политиков Фото:

На съезде «Единой России», который прошел 17 декабря в Москве, в Генсовет партии включили экс-секретаря тюменского политсовета (с 2004 по 2008) Вячеслава Тимченко, а также губернатора Томской области, экс-мэра Тобольска (Тюменская область) Владимира Мазура. Места в Генсовете сохранили тюменский депутат ГД Иван Квитка и руководитель регионального исполкома Ольга Швецова, сообщается на сайте «Единой России».

«В обновленный состав Генерального совета вошел секретарь Томского регионального отделения „Единой России“, губернатор Томской области Владимир Мазур», — сказано на сайте. Также в Генсовет вошел Вячеслава Тимченко, а Ольга Швецова и Иван Квитка сохранили свои места.

Ранее инсайдеры сообщили URA.RU о том, что тюменскому депутату Госдумы Ивану Квитке и руководителю тюменского исполкома «Единой России» Ольге Швецовой удастся сохранить свои места в Генсовете партии еще на один срок. Ротация членов Генсовета прошла на съезде партии 17 декабря.

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На съезде «Единой России», который прошел 17 декабря в Москве, в Генсовет партии включили экс-секретаря тюменского политсовета (с 2004 по 2008) Вячеслава Тимченко, а также губернатора Томской области, экс-мэра Тобольска (Тюменская область) Владимира Мазура. Места в Генсовете сохранили тюменский депутат ГД Иван Квитка и руководитель регионального исполкома Ольга Швецова, сообщается на сайте «Единой России». «В обновленный состав Генерального совета вошел секретарь Томского регионального отделения „Единой России“, губернатор Томской области Владимир Мазур», — сказано на сайте. Также в Генсовет вошел Вячеслава Тимченко, а Ольга Швецова и Иван Квитка сохранили свои места. Ранее инсайдеры сообщили URA.RU о том, что тюменскому депутату Госдумы Ивану Квитке и руководителю тюменского исполкома «Единой России» Ольге Швецовой удастся сохранить свои места в Генсовете партии еще на один срок. Ротация членов Генсовета прошла на съезде партии 17 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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