В ЯНАО усилят меры по борьбе с заболеваниями перед новогодними праздниками

19 декабря 2023 в 02:30 Размер текста - 17 +

В детских садах ЯНАО введут масочный режим для родителей и персонала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Советском районе будут усилены меры профилактики острых респираторных инфекций в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщила администрация района. «Одной из главных тем стала профилактика распространения заболеваемости острыми респираторными инфекциями в преддверии новогодних праздников и проведения мероприятий с большим количеством участников. Комиссией принят ряд протокольных решений», — указала районная администрация в telegram-канале. Среди таких мер было принято: в детских садах обеспечить соблюдение масочного режима для родителей и персонала, не допускать большого количества людей в местах проведения праздников, организовать входной фильтр и дезинфекцию мест, в которых будут проходить новогодние мероприятия для несовершеннолетних. Там также дополнили, что учреждениям общественного питания необходимо обеспечить условия для обработки рук антисептиками, а также выделить время для дезинфекции помещений.

В Советском районе будут усилены меры профилактики острых респираторных инфекций в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщила администрация района. «Одной из главных тем стала профилактика распространения заболеваемости острыми респираторными инфекциями в преддверии новогодних праздников и проведения мероприятий с большим количеством участников. Комиссией принят ряд протокольных решений», — указала районная администрация в telegram-канале. Среди таких мер было принято: в детских садах обеспечить соблюдение масочного режима для родителей и персонала, не допускать большого количества людей в местах проведения праздников, организовать входной фильтр и дезинфекцию мест, в которых будут проходить новогодние мероприятия для несовершеннолетних. Там также дополнили, что учреждениям общественного питания необходимо обеспечить условия для обработки рук антисептиками, а также выделить время для дезинфекции помещений.