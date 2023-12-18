В ЯНАО усилят меры по борьбе с заболеваниями перед новогодними праздниками

В Советском районе будут усилены меры профилактики острых респираторных инфекций в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщила администрация района.
«Одной из главных тем стала профилактика распространения заболеваемости острыми респираторными инфекциями в преддверии новогодних праздников и проведения мероприятий с большим количеством участников. Комиссией принят ряд протокольных решений», — указала районная администрация в telegram-канале.
Среди таких мер было принято: в детских садах обеспечить соблюдение масочного режима для родителей и персонала, не допускать большого количества людей в местах проведения праздников, организовать входной фильтр и дезинфекцию мест, в которых будут проходить новогодние мероприятия для несовершеннолетних. Там также дополнили, что учреждениям общественного питания необходимо обеспечить условия для обработки рук антисептиками, а также выделить время для дезинфекции помещений.
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