18 декабря 2023

В ЯНАО усилят меры по борьбе с заболеваниями перед новогодними праздниками

© Служба новостей «URA.RU»
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В детских садах ЯНАО введут масочный режим для родителей и персонала Фото:

В Советском районе будут усилены меры профилактики острых респираторных инфекций в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщила администрация района.

«Одной из главных тем стала профилактика распространения заболеваемости острыми респираторными инфекциями в преддверии новогодних праздников и проведения мероприятий с большим количеством участников. Комиссией принят ряд протокольных решений», — указала районная администрация в telegram-канале.

Среди таких мер было принято: в детских садах обеспечить соблюдение масочного режима для родителей и персонала, не допускать большого количества людей в местах проведения праздников, организовать входной фильтр и дезинфекцию мест, в которых будут проходить новогодние мероприятия для несовершеннолетних. Там также дополнили, что учреждениям общественного питания необходимо обеспечить условия для обработки рук антисептиками, а также выделить время для дезинфекции помещений.

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В Советском районе будут усилены меры профилактики острых респираторных инфекций в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщила администрация района. «Одной из главных тем стала профилактика распространения заболеваемости острыми респираторными инфекциями в преддверии новогодних праздников и проведения мероприятий с большим количеством участников. Комиссией принят ряд протокольных решений», — указала районная администрация в telegram-канале. Среди таких мер было принято: в детских садах обеспечить соблюдение масочного режима для родителей и персонала, не допускать большого количества людей в местах проведения праздников, организовать входной фильтр и дезинфекцию мест, в которых будут проходить новогодние мероприятия для несовершеннолетних. Там также дополнили, что учреждениям общественного питания необходимо обеспечить условия для обработки рук антисептиками, а также выделить время для дезинфекции помещений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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