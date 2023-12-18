Желтый дом заморозил политические конфликты Тюмени перед выборами президента

Желтый дом заморозил громкие политические конфликты Тюмени на период президентских выборов. Внутрипол желает максимально сохранить сложившуюся систему до марта 2024 года. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к областному правительству.
«На стоп поставлены противостояние депутата облдумы Артема Зайцева с региональным лидером ЛДПР Владимиром Сысоевым, борьба за пост руководителя обкома в тюменской КПРФ, аппаратные игры в городской думе и многие другие политические «разборки», — отмечают источники. По их мнению, конфликты возобновятся с новой силой после президентских выборов.
Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Голосование по ним продлится три дня.
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