18 декабря 2023

Желтый дом заморозил политические конфликты Тюмени перед выборами президента

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Жириновский. Москва, чиновники, политик, чиновник, политика, министр
Тюменским политикам придется помириться на время выборов президента Фото:

Желтый дом заморозил громкие политические конфликты Тюмени на период президентских выборов. Внутрипол желает максимально сохранить сложившуюся систему до марта 2024 года. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к областному правительству.

«На стоп поставлены противостояние депутата облдумы Артема Зайцева с региональным лидером ЛДПР Владимиром Сысоевым, борьба за пост руководителя обкома в тюменской КПРФ, аппаратные игры в городской думе и многие другие политические «разборки», — отмечают источники. По их мнению, конфликты возобновятся с новой силой после президентских выборов.

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Голосование по ним продлится три дня.

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Желтый дом заморозил громкие политические конфликты Тюмени на период президентских выборов. Внутрипол желает максимально сохранить сложившуюся систему до марта 2024 года. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к областному правительству. «На стоп поставлены противостояние депутата облдумы Артема Зайцева с региональным лидером ЛДПР Владимиром Сысоевым, борьба за пост руководителя обкома в тюменской КПРФ, аппаратные игры в городской думе и многие другие политические «разборки», — отмечают источники. По их мнению, конфликты возобновятся с новой силой после президентских выборов. Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Голосование по ним продлится три дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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