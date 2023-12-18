В кинотеатре Кургана покажут фильм «Вонка» под другим названием. Скрин

19 декабря 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Фильм «Вонка» покажут 21 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кургане 21 декабря покажут премьеру фильма «Вонка» с актером Тимоте Шаламе. При этом название картины изменено. Об сообщается в афише одного из кинотеатров. «Фильм „Вонка предс.обсл. & Три добрых дела“ с 21 декабря. Бесплатное предсеансовое обслуживание „Вонка“ — продолжительность два часа. „Три добрых дела“ — продолжительность 6 минут», — говорится в афише. В фильме показывают историю о молодом и бедном Вилли Вонке, который мечтает открыть в своем городе магазин с шоколадом. Герой сталкивается с трудностями в виде картеля жадных кондитеров, которые заправляют данной индустрией. Новая лента «Вонка» режиссера Пола Кинга является приквелом фильма «Чарли и шоколадная фабрика». Главную роль в кинокартине сыграл популярный актер Тимоти Шаламе. Также в кино 28 декабря покажут мультфильм «Побег из Курятника 2», а 4 января пройдут сеансы фильма «Аквамен и потерянное царство» и мультфильм «Миграция». Данные новинки также имеют на афишах видоизмененные названия, аналогичные картине «Вонка». Ранее URA.RU писало, что в курганском кинотеатре отказались от проката американского фильма «Оппенгеймер». В мэрии агентству сообщали, что у киноленты нет прокатного удостоверения. В Кургане 21 декабря состоится премьера фильма «Вонка» Скрин с сайта кинотеатра

В Кургане 21 декабря покажут премьеру фильма «Вонка» с актером Тимоте Шаламе. При этом название картины изменено. Об сообщается в афише одного из кинотеатров. «Фильм „Вонка предс.обсл. & Три добрых дела“ с 21 декабря. Бесплатное предсеансовое обслуживание „Вонка“ — продолжительность два часа. „Три добрых дела“ — продолжительность 6 минут», — говорится в афише. В фильме показывают историю о молодом и бедном Вилли Вонке, который мечтает открыть в своем городе магазин с шоколадом. Герой сталкивается с трудностями в виде картеля жадных кондитеров, которые заправляют данной индустрией. Новая лента «Вонка» режиссера Пола Кинга является приквелом фильма «Чарли и шоколадная фабрика». Главную роль в кинокартине сыграл популярный актер Тимоти Шаламе. Также в кино 28 декабря покажут мультфильм «Побег из Курятника 2», а 4 января пройдут сеансы фильма «Аквамен и потерянное царство» и мультфильм «Миграция». Данные новинки также имеют на афишах видоизмененные названия, аналогичные картине «Вонка». Ранее URA.RU писало, что в курганском кинотеатре отказались от проката американского фильма «Оппенгеймер». В мэрии агентству сообщали, что у киноленты нет прокатного удостоверения.