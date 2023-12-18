18 декабря 2023

В кинотеатре Кургана покажут фильм «Вонка» под другим названием. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие кинотеатров после карантина. Первые просмотры. Тюмень, кинотеатр, тц премьер
Фильм «Вонка» покажут 21 декабря Фото:

В Кургане 21 декабря покажут премьеру фильма «Вонка» с актером Тимоте Шаламе. При этом название картины изменено. Об сообщается в афише одного из кинотеатров.

«Фильм „Вонка предс.обсл. & Три добрых дела“ с 21 декабря. Бесплатное предсеансовое обслуживание „Вонка“ — продолжительность два часа. „Три добрых дела“ — продолжительность 6 минут», — говорится в афише.

В фильме показывают историю о молодом и бедном Вилли Вонке, который мечтает открыть в своем городе магазин с шоколадом. Герой сталкивается с трудностями в виде картеля жадных кондитеров, которые заправляют данной индустрией. Новая лента «Вонка» режиссера Пола Кинга является приквелом фильма «Чарли и шоколадная фабрика». Главную роль в кинокартине сыграл популярный актер Тимоти Шаламе.

Также в кино 28 декабря покажут мультфильм «Побег из Курятника 2», а 4 января пройдут сеансы фильма «Аквамен и потерянное царство» и мультфильм «Миграция». Данные новинки также имеют на афишах видоизмененные названия, аналогичные картине «Вонка».

Ранее URA.RU писало, что в курганском кинотеатре отказались от проката американского фильма «Оппенгеймер». В мэрии агентству сообщали, что у киноленты нет прокатного удостоверения.

В Кургане 21 декабря состоится премьера фильма «Вонка»
В Кургане 21 декабря состоится премьера фильма «Вонка»

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В Кургане 21 декабря покажут премьеру фильма «Вонка» с актером Тимоте Шаламе. При этом название картины изменено. Об сообщается в афише одного из кинотеатров. «Фильм „Вонка предс.обсл. & Три добрых дела“ с 21 декабря. Бесплатное предсеансовое обслуживание „Вонка“ — продолжительность два часа. „Три добрых дела“ — продолжительность 6 минут», — говорится в афише. В фильме показывают историю о молодом и бедном Вилли Вонке, который мечтает открыть в своем городе магазин с шоколадом. Герой сталкивается с трудностями в виде картеля жадных кондитеров, которые заправляют данной индустрией. Новая лента «Вонка» режиссера Пола Кинга является приквелом фильма «Чарли и шоколадная фабрика». Главную роль в кинокартине сыграл популярный актер Тимоти Шаламе. Также в кино 28 декабря покажут мультфильм «Побег из Курятника 2», а 4 января пройдут сеансы фильма «Аквамен и потерянное царство» и мультфильм «Миграция». Данные новинки также имеют на афишах видоизмененные названия, аналогичные картине «Вонка». Ранее URA.RU писало, что в курганском кинотеатре отказались от проката американского фильма «Оппенгеймер». В мэрии агентству сообщали, что у киноленты нет прокатного удостоверения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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