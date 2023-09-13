В курганском кинотеатре отказались от проката американского фильма «Оппенгеймер»

В кинотеатре «Россия» отказались от проката американского фильма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском кинотеатре «Россия» не будут показывать новый американский фильм «Оппенгеймер» из-за того, что у киноленты нет прокатного паспорта. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В соответствии с Федеральным законом „О государственной поддержке кинематографии РФ“ осуществление на территории Российской Федерации проката и показала фильма без прокатного удостоверения не допускается. Ввиду отсутствия прокатного удостоверения Министерства культуры РФ на показ кинофильма „Оппенгеймер“ в кинотеатре „Россия“ осуществить прокат фильма не представляется возможным», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

По информации из открытых источников, новый фильм Кристофера Нолана рассказывает историю жизни физика Роберта Оппенгеймера. Американский ученый стоял во главе первых разработок ядерного оружия. В Министерстве культуры России отказались выпускать картину в прокат из-за того, что кинокартина якобы не соответствует укреплению духовных ценностей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане, несмотря на запрет Министерства культуры РФ, прокатчики обещали показать фильм «Оппенгеймер». Прокат должен был начаться 4 сентября в ТРЦ «Гиперсити».