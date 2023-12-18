В центре Кургана на перекрестке улиц Ленина — Куйбышева столкнулись два легковых автомобиля Porsche и Lada Granta. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и спецслужбы, сообщается в соцсетях.
«В Кургане на перекрестке Ленина — Куйбышева столкнулись Porsche и Lada Granta. В Porsche сработала подушка безопасности. На месте ДТП работают ГИБДД и спасатели», — сообщает telegram-канал «ГТРК «Курган».
URA.RU направило запрос в пресс-службу городского отдела ГИБДД. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане таксист врезался в кроссовер. ДТП произошло на перекрестке улиц Гоголя — Савельева. По данным Госавтоинспекции, в аварии пострадал один человек.
Обновлено в 16:13 по уральскому времени:
По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло 39-летний водитель Porsche Cayenne при повороте не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada Granta. В ходе столкновения машины получили механические повреждения.
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