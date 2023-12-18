18 декабря 2023

На перекрестке Кургана столкнулись Porsche и Lada Granta. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Побитые автомобили у входа в Заксобрание СО. Екатеринбург, porsche, разбитый, порше кайен
В центре Кургана произошло ДТП между Porsche и Lada Granta (архивное фото) Фото:

В центре Кургана на перекрестке улиц Ленина — Куйбышева столкнулись два легковых автомобиля Porsche и Lada Granta. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и спецслужбы, сообщается в соцсетях.

«В Кургане на перекрестке Ленина — Куйбышева столкнулись Porsche и Lada Granta. В Porsche сработала подушка безопасности. На месте ДТП работают ГИБДД и спасатели», — сообщает telegram-канал «ГТРК «Курган».

URA.RU направило запрос в пресс-службу городского отдела ГИБДД. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане таксист врезался в кроссовер. ДТП произошло на перекрестке улиц Гоголя — Савельева. По данным Госавтоинспекции, в аварии пострадал один человек.

Обновлено в 16:13 по уральскому времени:

По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло 39-летний водитель Porsche Cayenne при повороте не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada Granta. В ходе столкновения машины получили механические повреждения.

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В центре Кургана на перекрестке улиц Ленина — Куйбышева столкнулись два легковых автомобиля Porsche и Lada Granta. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и спецслужбы, сообщается в соцсетях. «В Кургане на перекрестке Ленина — Куйбышева столкнулись Porsche и Lada Granta. В Porsche сработала подушка безопасности. На месте ДТП работают ГИБДД и спасатели», — сообщает telegram-канал «ГТРК «Курган». URA.RU направило запрос в пресс-службу городского отдела ГИБДД. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Кургане таксист врезался в кроссовер. ДТП произошло на перекрестке улиц Гоголя — Савельева. По данным Госавтоинспекции, в аварии пострадал один человек. Обновлено в 16:13 по уральскому времени: По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло 39-летний водитель Porsche Cayenne при повороте не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada Granta. В ходе столкновения машины получили механические повреждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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