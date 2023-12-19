В Тюмень приедет директор службы внешней разведки Нарышкин. Инсайд

19 декабря 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Сергей Нарышкин может прилететь в Тюмень на открытие памятника советского разведчика Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмень приедет директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По слухам, визит состоится в майские праздники-2024. Повод торжественный: открытие памятника руководителю внешней разведки СССР Павлу Фитину. Об этом URA.RU рассказали анонимные источники. «Согласно рассекреченным документам, юность и молодость разведчик провел в Тюменской области, и местные власти, озабоченные развитием туризма, начали раскручивать его имя. Сейчас уже изготавливается памятник Фитину, который 9 мая в центре города торжественно откроют губернатор Александр Моор, мэр Руслан Кухарук и Сергей Нарышкин», — сообщают собеседники агентства. Агентство направило запрос в СВР РФ. Ответ на него ожидается. В распоряжение URA.RU попал макет планируемого памятника, которые будут открывать местные и федеральные VIP. Однако московский скульптор Андрей Тыртышников, составляя макет, ошибся в дате смерти Фитина: он указал 1974, а не 1971 год. По данным URA.RU, на самом монументе дата будет правильная. Макет памятника Павлу Фитину в Тюмени URA.RU

В Тюмень приедет директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По слухам, визит состоится в майские праздники-2024. Повод торжественный: открытие памятника руководителю внешней разведки СССР Павлу Фитину. Об этом URA.RU рассказали анонимные источники. «Согласно рассекреченным документам, юность и молодость разведчик провел в Тюменской области, и местные власти, озабоченные развитием туризма, начали раскручивать его имя. Сейчас уже изготавливается памятник Фитину, который 9 мая в центре города торжественно откроют губернатор Александр Моор, мэр Руслан Кухарук и Сергей Нарышкин», — сообщают собеседники агентства. Агентство направило запрос в СВР РФ. Ответ на него ожидается. В распоряжение URA.RU попал макет планируемого памятника, которые будут открывать местные и федеральные VIP. Однако московский скульптор Андрей Тыртышников, составляя макет, ошибся в дате смерти Фитина: он указал 1974, а не 1971 год. По данным URA.RU, на самом монументе дата будет правильная.