В Тюмень приедет директор службы внешней разведки Нарышкин. Инсайд

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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА "Россия сегодня". Москва, нарышкин сергей
Сергей Нарышкин может прилететь в Тюмень на открытие памятника советского разведчика Фото:

В Тюмень приедет директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По слухам, визит состоится в майские праздники-2024. Повод торжественный: открытие памятника руководителю внешней разведки СССР Павлу Фитину. Об этом URA.RU рассказали анонимные источники.

«Согласно рассекреченным документам, юность и молодость разведчик провел в Тюменской области, и местные власти, озабоченные развитием туризма, начали раскручивать его имя. Сейчас уже изготавливается памятник Фитину, который 9 мая в центре города торжественно откроют губернатор Александр Моор, мэр Руслан Кухарук и Сергей Нарышкин», — сообщают собеседники агентства.

Агентство направило запрос в СВР РФ. Ответ на него ожидается.

В распоряжение URA.RU попал макет планируемого памятника, которые будут открывать местные и федеральные VIP. Однако московский скульптор Андрей Тыртышников, составляя макет, ошибся в дате смерти Фитина: он указал 1974, а не 1971 год. По данным URA.RU, на самом монументе дата будет правильная.

Макет памятника Павлу Фитину в Тюмени
Макет памятника Павлу Фитину в Тюмени

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В Тюмень приедет директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По слухам, визит состоится в майские праздники-2024. Повод торжественный: открытие памятника руководителю внешней разведки СССР Павлу Фитину. Об этом URA.RU рассказали анонимные источники. «Согласно рассекреченным документам, юность и молодость разведчик провел в Тюменской области, и местные власти, озабоченные развитием туризма, начали раскручивать его имя. Сейчас уже изготавливается памятник Фитину, который 9 мая в центре города торжественно откроют губернатор Александр Моор, мэр Руслан Кухарук и Сергей Нарышкин», — сообщают собеседники агентства. Агентство направило запрос в СВР РФ. Ответ на него ожидается. В распоряжение URA.RU попал макет планируемого памятника, которые будут открывать местные и федеральные VIP. Однако московский скульптор Андрей Тыртышников, составляя макет, ошибся в дате смерти Фитина: он указал 1974, а не 1971 год. По данным URA.RU, на самом монументе дата будет правильная.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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