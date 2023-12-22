Курганские врачи смогли снизить число осложнений при родах

Врачи курганского перинатального центра смогли снизить число осложнений при беременности, родах и послеродовом периоде. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к сфере здравоохранения.
«По статистике как минимум в три раза снизились осложнения. Результаты, вероятно, связаны с тем, что в перинатальном центре стали наблюдать всех беременных из районов, кто находится в зоне риска», — сообщили источники.
Из документа, который имеется в распоряжении редакции, следует, что в 2021 году число осложнений на 1000 человек населения составляло 62,3. В 2022 году, по статистике, выявлено 13,3 случаев.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил своим подчиненным усилить контроль над медиками и возобновить цикл обучения для работников данной сферы. Чиновники заметили отдельные случаи непрофессионализма, в том числе «хамское поведение медперсонала».
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