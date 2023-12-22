Курганские врачи смогли снизить число осложнений при родах

23 декабря 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Количество осложнений снизилось почти в пять раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Врачи курганского перинатального центра смогли снизить число осложнений при беременности, родах и послеродовом периоде. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к сфере здравоохранения. «По статистике как минимум в три раза снизились осложнения. Результаты, вероятно, связаны с тем, что в перинатальном центре стали наблюдать всех беременных из районов, кто находится в зоне риска», — сообщили источники. Из документа, который имеется в распоряжении редакции, следует, что в 2021 году число осложнений на 1000 человек населения составляло 62,3. В 2022 году, по статистике, выявлено 13,3 случаев. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил своим подчиненным усилить контроль над медиками и возобновить цикл обучения для работников данной сферы. Чиновники заметили отдельные случаи непрофессионализма, в том числе «хамское поведение медперсонала».

Врачи курганского перинатального центра смогли снизить число осложнений при беременности, родах и послеродовом периоде. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к сфере здравоохранения. «По статистике как минимум в три раза снизились осложнения. Результаты, вероятно, связаны с тем, что в перинатальном центре стали наблюдать всех беременных из районов, кто находится в зоне риска», — сообщили источники. Из документа, который имеется в распоряжении редакции, следует, что в 2021 году число осложнений на 1000 человек населения составляло 62,3. В 2022 году, по статистике, выявлено 13,3 случаев. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил своим подчиненным усилить контроль над медиками и возобновить цикл обучения для работников данной сферы. Чиновники заметили отдельные случаи непрофессионализма, в том числе «хамское поведение медперсонала».