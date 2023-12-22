22 декабря 2023

Курганские врачи смогли снизить число осложнений при родах

© Служба новостей «URA.RU»
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Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Количество осложнений снизилось почти в пять раз Фото:

Врачи курганского перинатального центра смогли снизить число осложнений при беременности, родах и послеродовом периоде. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к сфере здравоохранения.

«По статистике как минимум в три раза снизились осложнения. Результаты, вероятно, связаны с тем, что в перинатальном центре стали наблюдать всех беременных из районов, кто находится в зоне риска», — сообщили источники.

Из документа, который имеется в распоряжении редакции, следует, что в 2021 году число осложнений на 1000 человек населения составляло 62,3. В 2022 году, по статистике, выявлено 13,3 случаев.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил своим подчиненным усилить контроль над медиками и возобновить цикл обучения для работников данной сферы. Чиновники заметили отдельные случаи непрофессионализма, в том числе «хамское поведение медперсонала».

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Врачи курганского перинатального центра смогли снизить число осложнений при беременности, родах и послеродовом периоде. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к сфере здравоохранения. «По статистике как минимум в три раза снизились осложнения. Результаты, вероятно, связаны с тем, что в перинатальном центре стали наблюдать всех беременных из районов, кто находится в зоне риска», — сообщили источники. Из документа, который имеется в распоряжении редакции, следует, что в 2021 году число осложнений на 1000 человек населения составляло 62,3. В 2022 году, по статистике, выявлено 13,3 случаев. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил своим подчиненным усилить контроль над медиками и возобновить цикл обучения для работников данной сферы. Чиновники заметили отдельные случаи непрофессионализма, в том числе «хамское поведение медперсонала».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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