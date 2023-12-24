24 декабря 2023

Курганцев стали чаще ловить на взятках и служебных подлогах

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области стали чаще находить коррупционеров Фото:

В Курганской области увеличилось число выявленных фактов взяточничества и других коррупционных дел. Доля служебных подлогов составила более половины всех обнаруженных коррупционных преступлений. Об этом информирует сайт областной прокуратуры.

«По итогам 9 месяцев 2023 года число зарегистрированных уголовно наказуемых деяний коррупционной направленности увеличилось в 2,5 раза <…> доля зарегистрированных фактов взяточничества выросла на 26,6%», — прозвучала информация на межведомственном собрании в прокуратуре. Количество служебных подлогов составило более 53% от числа коррупционных преступлений.

В регионе по-прежнему больше взяткодателей, чем получателей. Силовики выявляют больше преступлений, совершаемых преступными группами. «Снизился размер причиненного коррупционными преступлениями ущерба по оконченным уголовным делам», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что с курганских VIP пытаются взыскать ущерб. Прокуратура и другие ведомства стараются вернуть миллионы ущерба, причиненные коррупционными преступлениями.

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В Курганской области увеличилось число выявленных фактов взяточничества и других коррупционных дел. Доля служебных подлогов составила более половины всех обнаруженных коррупционных преступлений. Об этом информирует сайт областной прокуратуры. «По итогам 9 месяцев 2023 года число зарегистрированных уголовно наказуемых деяний коррупционной направленности увеличилось в 2,5 раза <…> доля зарегистрированных фактов взяточничества выросла на 26,6%», — прозвучала информация на межведомственном собрании в прокуратуре. Количество служебных подлогов составило более 53% от числа коррупционных преступлений. В регионе по-прежнему больше взяткодателей, чем получателей. Силовики выявляют больше преступлений, совершаемых преступными группами. «Снизился размер причиненного коррупционными преступлениями ущерба по оконченным уголовным делам», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что с курганских VIP пытаются взыскать ущерб. Прокуратура и другие ведомства стараются вернуть миллионы ущерба, причиненные коррупционными преступлениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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