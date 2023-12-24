Курганцев стали чаще ловить на взятках и служебных подлогах

25 декабря 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

В Курганской области стали чаще находить коррупционеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области увеличилось число выявленных фактов взяточничества и других коррупционных дел. Доля служебных подлогов составила более половины всех обнаруженных коррупционных преступлений. Об этом информирует сайт областной прокуратуры. «По итогам 9 месяцев 2023 года число зарегистрированных уголовно наказуемых деяний коррупционной направленности увеличилось в 2,5 раза <…> доля зарегистрированных фактов взяточничества выросла на 26,6%», — прозвучала информация на межведомственном собрании в прокуратуре. Количество служебных подлогов составило более 53% от числа коррупционных преступлений. В регионе по-прежнему больше взяткодателей, чем получателей. Силовики выявляют больше преступлений, совершаемых преступными группами. «Снизился размер причиненного коррупционными преступлениями ущерба по оконченным уголовным делам», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что с курганских VIP пытаются взыскать ущерб. Прокуратура и другие ведомства стараются вернуть миллионы ущерба, причиненные коррупционными преступлениями.

В Курганской области увеличилось число выявленных фактов взяточничества и других коррупционных дел. Доля служебных подлогов составила более половины всех обнаруженных коррупционных преступлений. Об этом информирует сайт областной прокуратуры. «По итогам 9 месяцев 2023 года число зарегистрированных уголовно наказуемых деяний коррупционной направленности увеличилось в 2,5 раза <…> доля зарегистрированных фактов взяточничества выросла на 26,6%», — прозвучала информация на межведомственном собрании в прокуратуре. Количество служебных подлогов составило более 53% от числа коррупционных преступлений. В регионе по-прежнему больше взяткодателей, чем получателей. Силовики выявляют больше преступлений, совершаемых преступными группами. «Снизился размер причиненного коррупционными преступлениями ущерба по оконченным уголовным делам», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что с курганских VIP пытаются взыскать ущерб. Прокуратура и другие ведомства стараются вернуть миллионы ущерба, причиненные коррупционными преступлениями.