24 декабря 2023

От курганских силовиков потребовали ужесточить контроль за мигрантами

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские силовики намерены жестче контролировать приезжих
Курганские силовики намерены жестче контролировать приезжих Фото:

В прокуратуре Курганской области прошло межведомственное совещание. На нем обсудили вопросы соблюдения миграционного законодательства и потребовали устранить недостатки в сфере работы с иностранцами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Не обеспечена надлежащая система профилактики правонарушений в сфере миграции. Остаются вопросы к качеству процессуальных проверок и расследованию уголовных дел данной категории», — отмечены недостатки прокурором области. Их связывают с большим количеством иностранцев, прибывающих в регион из-за границы.

Представителям силовых структур напомнили, что работа с мигрантами в приграничном регионе связана с увеличенной нагрузкой. Прокурорские проверки выявили нарушения в деятельности органов контроля и предварительного расследования. В ведомстве потребовали их устранения.

Ранее URA.RU сообщало, что десяткам мигрантов запретили жить в Курганской области. За нарушения виды на жительство были отменены для 59 иностранцев.

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В прокуратуре Курганской области прошло межведомственное совещание. На нем обсудили вопросы соблюдения миграционного законодательства и потребовали устранить недостатки в сфере работы с иностранцами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Не обеспечена надлежащая система профилактики правонарушений в сфере миграции. Остаются вопросы к качеству процессуальных проверок и расследованию уголовных дел данной категории», — отмечены недостатки прокурором области. Их связывают с большим количеством иностранцев, прибывающих в регион из-за границы. Представителям силовых структур напомнили, что работа с мигрантами в приграничном регионе связана с увеличенной нагрузкой. Прокурорские проверки выявили нарушения в деятельности органов контроля и предварительного расследования. В ведомстве потребовали их устранения. Ранее URA.RU сообщало, что десяткам мигрантов запретили жить в Курганской области. За нарушения виды на жительство были отменены для 59 иностранцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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