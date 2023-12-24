От курганских силовиков потребовали ужесточить контроль за мигрантами

25 декабря 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Курганские силовики намерены жестче контролировать приезжих Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В прокуратуре Курганской области прошло межведомственное совещание. На нем обсудили вопросы соблюдения миграционного законодательства и потребовали устранить недостатки в сфере работы с иностранцами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Не обеспечена надлежащая система профилактики правонарушений в сфере миграции. Остаются вопросы к качеству процессуальных проверок и расследованию уголовных дел данной категории», — отмечены недостатки прокурором области. Их связывают с большим количеством иностранцев, прибывающих в регион из-за границы. Представителям силовых структур напомнили, что работа с мигрантами в приграничном регионе связана с увеличенной нагрузкой. Прокурорские проверки выявили нарушения в деятельности органов контроля и предварительного расследования. В ведомстве потребовали их устранения. Ранее URA.RU сообщало, что десяткам мигрантов запретили жить в Курганской области. За нарушения виды на жительство были отменены для 59 иностранцев.

В прокуратуре Курганской области прошло межведомственное совещание. На нем обсудили вопросы соблюдения миграционного законодательства и потребовали устранить недостатки в сфере работы с иностранцами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Не обеспечена надлежащая система профилактики правонарушений в сфере миграции. Остаются вопросы к качеству процессуальных проверок и расследованию уголовных дел данной категории», — отмечены недостатки прокурором области. Их связывают с большим количеством иностранцев, прибывающих в регион из-за границы. Представителям силовых структур напомнили, что работа с мигрантами в приграничном регионе связана с увеличенной нагрузкой. Прокурорские проверки выявили нарушения в деятельности органов контроля и предварительного расследования. В ведомстве потребовали их устранения. Ранее URA.RU сообщало, что десяткам мигрантов запретили жить в Курганской области. За нарушения виды на жительство были отменены для 59 иностранцев.