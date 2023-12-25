Для курганских участников СВО отменили транспортный налог до 2027 года

В Курганской области участника спецоперации отменили транспортный налог до 2027 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора областного департамента финансов Александр Голощапов, передает корреспондент с заседания курганской облдумы.
«От транспортного налога освобождаются участники специальной военной операции. Льгота будет действовать для граждан, имеющих транспортные средства с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Данная мера вводится до 2027 года», — сказал Голощапов.
Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов отметил, что данный закон имеет обратную силу, поэтому налог не будет начисляться за 2023 год. Также он подчеркнул о необходимости продлить льготную меру для участников СВО после 2027 года. Руководитель регионального фонда «Защитники Отечества» Наталья Семина поблагодарила всех за помощь бойцам. По ее словам, Курганская область находится в топ-10 по оказанию помощи участникам спецоперации.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области снизят ставки на транспортный налог в 2024 году. По данным властей, из-за снижения размера выплат и временной отмены областной бюджет не дополучит около 170 млн рублей.
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