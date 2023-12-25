25 декабря 2023

Для курганских участников СВО отменили транспортный налог до 2027 года

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Курганским участникам СВО отменят налог на транспорт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Курганской области участника спецоперации отменили транспортный налог до 2027 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора областного департамента финансов Александр Голощапов, передает корреспондент с заседания курганской облдумы.

«От транспортного налога освобождаются участники специальной военной операции. Льгота будет действовать для граждан, имеющих транспортные средства с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Данная мера вводится до 2027 года», — сказал Голощапов.

Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов отметил, что данный закон имеет обратную силу, поэтому налог не будет начисляться за 2023 год. Также он подчеркнул о необходимости продлить льготную меру для участников СВО после 2027 года. Руководитель регионального фонда «Защитники Отечества» Наталья Семина поблагодарила всех за помощь бойцам. По ее словам, Курганская область находится в топ-10 по оказанию помощи участникам спецоперации.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области снизят ставки на транспортный налог в 2024 году. По данным властей, из-за снижения размера выплат и временной отмены областной бюджет не дополучит около 170 млн рублей.

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В Курганской области участника спецоперации отменили транспортный налог до 2027 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора областного департамента финансов Александр Голощапов, передает корреспондент с заседания курганской облдумы. «От транспортного налога освобождаются участники специальной военной операции. Льгота будет действовать для граждан, имеющих транспортные средства с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Данная мера вводится до 2027 года», — сказал Голощапов. Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов отметил, что данный закон имеет обратную силу, поэтому налог не будет начисляться за 2023 год. Также он подчеркнул о необходимости продлить льготную меру для участников СВО после 2027 года. Руководитель регионального фонда «Защитники Отечества» Наталья Семина поблагодарила всех за помощь бойцам. По ее словам, Курганская область находится в топ-10 по оказанию помощи участникам спецоперации. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области снизят ставки на транспортный налог в 2024 году. По данным властей, из-за снижения размера выплат и временной отмены областной бюджет не дополучит около 170 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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