24 декабря 2023

Курганские власти рассказали, сколько бюджет потеряет из-за снижения транспортного налога

Курганский бюджет из-за снижения транспортного налога потеряет около 170 млн
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег. Курган, снег, парковка, машины
Областной бюджет потеряет около 170 млн рублей из-за снижения налога на транспорт Фото:

Курганские власти из-за снижения транспортного налога не дополучат в бюджет региона порядка 170 миллионов рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора областного департамента финансов Александр Голощапов, передает корреспондент с заседания комитета по бюджету курганской облдумы.

«Объем выпадающих доходов приблизительно составит 160-170 миллионов рублей. В целом, по нашим подсчетам изменения в транспортном налоге коснутся в отношении порядка 170 тысяч транспортных средств и более 150 тысяч физических и юридических лиц», — сказал Голощапов.

До этого сообщалось, что для жителей Курганской области снизятся ставки на транспортный налог в 2024 году. По словам замгубернатора Константина Ермакова, они уменьшатся в соответствии с мощностью автомобиля. О том, на какие суммы произойдут снижения URA.RU писало ранее.

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Курганские власти из-за снижения транспортного налога не дополучат в бюджет региона порядка 170 миллионов рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора областного департамента финансов Александр Голощапов, передает корреспондент с заседания комитета по бюджету курганской облдумы. «Объем выпадающих доходов приблизительно составит 160-170 миллионов рублей. В целом, по нашим подсчетам изменения в транспортном налоге коснутся в отношении порядка 170 тысяч транспортных средств и более 150 тысяч физических и юридических лиц», — сказал Голощапов. До этого сообщалось, что для жителей Курганской области снизятся ставки на транспортный налог в 2024 году. По словам замгубернатора Константина Ермакова, они уменьшатся в соответствии с мощностью автомобиля. О том, на какие суммы произойдут снижения URA.RU писало ранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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