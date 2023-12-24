Курганские власти рассказали, сколько бюджет потеряет из-за снижения транспортного налога

Курганский бюджет из-за снижения транспортного налога потеряет около 170 млн

25 декабря 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Областной бюджет потеряет около 170 млн рублей из-за снижения налога на транспорт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские власти из-за снижения транспортного налога не дополучат в бюджет региона порядка 170 миллионов рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора областного департамента финансов Александр Голощапов, передает корреспондент с заседания комитета по бюджету курганской облдумы. «Объем выпадающих доходов приблизительно составит 160-170 миллионов рублей. В целом, по нашим подсчетам изменения в транспортном налоге коснутся в отношении порядка 170 тысяч транспортных средств и более 150 тысяч физических и юридических лиц», — сказал Голощапов. До этого сообщалось, что для жителей Курганской области снизятся ставки на транспортный налог в 2024 году. По словам замгубернатора Константина Ермакова, они уменьшатся в соответствии с мощностью автомобиля. О том, на какие суммы произойдут снижения URA.RU писало ранее.

Курганские власти из-за снижения транспортного налога не дополучат в бюджет региона порядка 170 миллионов рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора областного департамента финансов Александр Голощапов, передает корреспондент с заседания комитета по бюджету курганской облдумы. «Объем выпадающих доходов приблизительно составит 160-170 миллионов рублей. В целом, по нашим подсчетам изменения в транспортном налоге коснутся в отношении порядка 170 тысяч транспортных средств и более 150 тысяч физических и юридических лиц», — сказал Голощапов. До этого сообщалось, что для жителей Курганской области снизятся ставки на транспортный налог в 2024 году. По словам замгубернатора Константина Ермакова, они уменьшатся в соответствии с мощностью автомобиля. О том, на какие суммы произойдут снижения URA.RU писало ранее.