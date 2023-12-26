В Ишимском районе автобусы приостановили работу из-за непогоды

26 декабря 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Работа автобусов приостановлена из-за погоды Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ишимском районе (Тюменская область) из-за непогоды перестанет работать общественный транспорт до утра 27 декабря. Об этом сообщили в telegram-канале администрации района. «Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями, приостановлено движение общественного транспорта по Ишимскому району с 16:00 26 декабря до 10:00 27 декабря», — рассказали в администрации Ишимского района. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. 26 и 27 декабря в регионе усилится ветер, а также пройдет метель и снег.

В Ишимском районе (Тюменская область) из-за непогоды перестанет работать общественный транспорт до утра 27 декабря. Об этом сообщили в telegram-канале администрации района. «Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями, приостановлено движение общественного транспорта по Ишимскому району с 16:00 26 декабря до 10:00 27 декабря», — рассказали в администрации Ишимского района. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. 26 и 27 декабря в регионе усилится ветер, а также пройдет метель и снег.