В отдаленном селе ЯНАО провели высокоскоростной интернет

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» в село Красноселькуп (ЯНАО) провели высокоскоростной интернет. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Магистральную линию связи протянули от Тарко-Сале до Красноселькупа. Ее протяженность составила более 80 километров. Проект реализован департаментом информационных технологий совместно с компанией „Ростелеком“ в рамках реализации нацпроекта „Цифровая экономика“», — говорится в сообщении.
Теперь жители села могут подключить интерактивное телевидение и видеонаблюдение. Они ждали оптический интернет с момента основания поселения. Для ямальцев разрабатываются новые тарифы.
Ранее URA.RU сообщило о намерении властей провести высокоскоростной интернет в отдаленные поселения ЯНАО. Планировалось увеличение скорости доступа к сети Интернет в селе Красноселькуп, а также поселков в Надымском районе.
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