26 декабря 2023

В отдаленном селе ЯНАО провели высокоскоростной интернет

В селе Красноселькуп появился оптический интернет
© Служба новостей «URA.RU»
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Компьютерные провода серверов. Екатеринбург, провода, интернет кабель, коннектор
На Ямале в отдаленных поселениях появляется стабильный интернет Фото:

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» в село Красноселькуп (ЯНАО) провели высокоскоростной интернет. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Магистральную линию связи протянули от Тарко-Сале до Красноселькупа. Ее протяженность составила более 80 километров. Проект реализован департаментом информационных технологий совместно с компанией „Ростелеком“ в рамках реализации нацпроекта „Цифровая экономика“», — говорится в сообщении.

Теперь жители села могут подключить интерактивное телевидение и видеонаблюдение. Они ждали оптический интернет с момента основания поселения. Для ямальцев разрабатываются новые тарифы.

Ранее URA.RU сообщило о намерении властей провести высокоскоростной интернет в отдаленные поселения ЯНАО. Планировалось увеличение скорости доступа к сети Интернет в селе Красноселькуп, а также поселков в Надымском районе.

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В рамках национального проекта «Цифровая экономика» в село Красноселькуп (ЯНАО) провели высокоскоростной интернет. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Магистральную линию связи протянули от Тарко-Сале до Красноселькупа. Ее протяженность составила более 80 километров. Проект реализован департаментом информационных технологий совместно с компанией „Ростелеком“ в рамках реализации нацпроекта „Цифровая экономика“», — говорится в сообщении. Теперь жители села могут подключить интерактивное телевидение и видеонаблюдение. Они ждали оптический интернет с момента основания поселения. Для ямальцев разрабатываются новые тарифы. Ранее URA.RU сообщило о намерении властей провести высокоскоростной интернет в отдаленные поселения ЯНАО. Планировалось увеличение скорости доступа к сети Интернет в селе Красноселькуп, а также поселков в Надымском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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