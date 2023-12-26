В отдаленном селе ЯНАО провели высокоскоростной интернет

В селе Красноселькуп появился оптический интернет

27 декабря 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

На Ямале в отдаленных поселениях появляется стабильный интернет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В рамках национального проекта «Цифровая экономика» в село Красноселькуп (ЯНАО) провели высокоскоростной интернет. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Магистральную линию связи протянули от Тарко-Сале до Красноселькупа. Ее протяженность составила более 80 километров. Проект реализован департаментом информационных технологий совместно с компанией „Ростелеком“ в рамках реализации нацпроекта „Цифровая экономика“», — говорится в сообщении. Теперь жители села могут подключить интерактивное телевидение и видеонаблюдение. Они ждали оптический интернет с момента основания поселения. Для ямальцев разрабатываются новые тарифы. Ранее URA.RU сообщило о намерении властей провести высокоскоростной интернет в отдаленные поселения ЯНАО. Планировалось увеличение скорости доступа к сети Интернет в селе Красноселькуп, а также поселков в Надымском районе.

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» в село Красноселькуп (ЯНАО) провели высокоскоростной интернет. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Магистральную линию связи протянули от Тарко-Сале до Красноселькупа. Ее протяженность составила более 80 километров. Проект реализован департаментом информационных технологий совместно с компанией „Ростелеком“ в рамках реализации нацпроекта „Цифровая экономика“», — говорится в сообщении. Теперь жители села могут подключить интерактивное телевидение и видеонаблюдение. Они ждали оптический интернет с момента основания поселения. Для ямальцев разрабатываются новые тарифы. Ранее URA.RU сообщило о намерении властей провести высокоскоростной интернет в отдаленные поселения ЯНАО. Планировалось увеличение скорости доступа к сети Интернет в селе Красноселькуп, а также поселков в Надымском районе.