В России обещают аномальные морозы: как россияне сейчас справляются со снежным коллапсом

В 11 регионах России к концу года ожидаются аномальные холода. Ожидается, что они начнутся после обильного снегопада, который идет во многих субъектах РФ уже сейчас. URA.RU рассказывает, как жители Урала и России борются с непогодой.
Архангельская область
Регион снова оказался не готов к обильному снегопаду, который произошел в начале ноября. Тогда снегоуборочная техника стала работать примерно в восемь утра. Местные жители жаловались, что коммунальные службы должны были приступить к работам еще ночью, чтобы к утру дороги стали чистыми.
Свердловская область
В уральской столице за последние сутки выпала месячная норма осадков. Утром 26 декабря жители не могли уехать на работу и учебу из-за высокой загруженности общественного транспорта. К концу дня пробки в городе побили рекорд — 11 баллов. Ожидается, что снегопад закончится только ночью 27 декабря.
Во время снежного коллапса вставали автобусы — их пассажиры выталкивали из снежной гущи. Некоторые, увидев это, решались воспользоваться велосипедами. Также были замечены те, кто использовал лыжи, чтобы добраться до конечной точки.
В Нижнем Тагиле выпало 125% месячной нормы осадков. Мэр города отчитывался о круглосуточной работе уборочной техники.
Мурманская область
Жители региона стали чаще жаловаться на уборку снега на прошлой неделе. Руководитель ЦУР Мурманской области Артем Марышев рассказал, что всего было оставлено 1346 обращений, передает
Челябинская область
В этом городе был создан оперативный штаб для борьбы с последствиями снежной стихии, а все экстренные службы были приведены в повышенную готовность. Автомобили по всей области 26 декабря, когда был пик непогоды, буксовали на месте и не могли сдвинуться с места.
Транспорт двигался вне графика, а у школьников, которые учатся во вторую смену, были отменены уроки. Цены на такси взлетели в пять раз. Пробки в областном центре достигли отметки в 10.
Тюменская область
В Тюмени на уборку улиц вышло 594 единицы техники и 644 рабочих. В аэропортах массово задерживались вылеты и прилеты из-за непогоды. К середине дня была закрыта федеральная трасса на Омск и Новосибирск. Ожидается, что Тюмень после 1 января снова накроет обильный снегопад, а температура воздуха упадет до -33 градусов.
ХМАО
Сургут уже несколько дней борется с гололедом. Так, некоторые жители решили использовать коньки, чтобы доехать до нужного места. А из-за непогоды вдвое снизилась скорость движения на федеральных трассах.
Что дальше
Ожидается, что аномальные морозы коснутся северных регионов России, среди которых Архангельская, Мурманская, Якутская области. Самая низкая температура будет в Якутии (-51). Об этом рассказывал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.