В России обещают аномальные морозы: как россияне сейчас справляются со снежным коллапсом

Вильфанд предупредил об аномальных морозах в конце года в 11 регионах России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Екатеринбург, лопата, снег, уборка снега, транспорт, зима, непогода, снегопад
Екатеринбург столкнулся с пробками в 11 баллов из-за снега Фото:

В 11 регионах России к концу года ожидаются аномальные холода. Ожидается, что они начнутся после обильного снегопада, который идет во многих субъектах РФ уже сейчас. URA.RU рассказывает, как жители Урала и России борются с непогодой.

Архангельская область

Регион снова оказался не готов к обильному снегопаду, который произошел в начале ноября. Тогда снегоуборочная техника стала работать примерно в восемь утра. Местные жители жаловались, что коммунальные службы должны были приступить к работам еще ночью, чтобы к утру дороги стали чистыми.

Свердловская область

Новость по теме
Давки на остановках и 11-балльные пробки: как Екатеринбург переживает снежный коллапс. Фото

В уральской столице за последние сутки выпала месячная норма осадков. Утром 26 декабря жители не могли уехать на работу и учебу из-за высокой загруженности общественного транспорта. К концу дня пробки в городе побили рекорд — 11 баллов. Ожидается, что снегопад закончится только ночью 27 декабря.

Во время снежного коллапса вставали автобусы — их пассажиры выталкивали из снежной гущи. Некоторые, увидев это, решались воспользоваться велосипедами. Также были замечены те, кто использовал лыжи, чтобы добраться до конечной точки.

В Нижнем Тагиле выпало 125% месячной нормы осадков. Мэр города отчитывался о круглосуточной работе уборочной техники.

Снегопад. Екатеринбург
Екатеринбург засыпало снегом 26 декабря
Фото:

Мурманская область

Жители региона стали чаще жаловаться на уборку снега на прошлой неделе. Руководитель ЦУР Мурманской области Артем Марышев рассказал, что всего было оставлено 1346 обращений, передает МК.RU.

Челябинская область

Новость по теме
Как Челябинская область переживает снежную бурю

В этом городе был создан оперативный штаб для борьбы с последствиями снежной стихии, а все экстренные службы были приведены в повышенную готовность. Автомобили по всей области 26 декабря, когда был пик непогоды, буксовали на месте и не могли сдвинуться с места.

Транспорт двигался вне графика, а у школьников, которые учатся во вторую смену, были отменены уроки. Цены на такси взлетели в пять раз. Пробки в областном центре достигли отметки в 10.

Тюменская область

В Тюмени на уборку улиц вышло 594 единицы техники и 644 рабочих. В аэропортах массово задерживались вылеты и прилеты из-за непогоды. К середине дня была закрыта федеральная трасса на Омск и Новосибирск. Ожидается, что Тюмень после 1 января снова накроет обильный снегопад, а температура воздуха упадет до -33 градусов.

ХМАО

Сургут уже несколько дней борется с гололедом. Так, некоторые жители решили использовать коньки, чтобы доехать до нужного места. А из-за непогоды вдвое снизилась скорость движения на федеральных трассах.

Что дальше

Ожидается, что аномальные морозы коснутся северных регионов России, среди которых Архангельская, Мурманская, Якутская области. Самая низкая температура будет в Якутии (-51). Об этом рассказывал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 11 регионах России к концу года ожидаются аномальные холода. Ожидается, что они начнутся после обильного снегопада, который идет во многих субъектах РФ уже сейчас. URA.RU рассказывает, как жители Урала и России борются с непогодой. Регион снова оказался не готов к обильному снегопаду, который произошел в начале ноября. Тогда снегоуборочная техника стала работать примерно в восемь утра. Местные жители жаловались, что коммунальные службы должны были приступить к работам еще ночью, чтобы к утру дороги стали чистыми. В уральской столице за последние сутки выпала месячная норма осадков. Утром 26 декабря жители не могли уехать на работу и учебу из-за высокой загруженности общественного транспорта. К концу дня пробки в городе побили рекорд — 11 баллов. Ожидается, что снегопад закончится только ночью 27 декабря. Во время снежного коллапса вставали автобусы — их пассажиры выталкивали из снежной гущи. Некоторые, увидев это, решались воспользоваться велосипедами. Также были замечены те, кто использовал лыжи, чтобы добраться до конечной точки. В Нижнем Тагиле выпало 125% месячной нормы осадков. Мэр города отчитывался о круглосуточной работе уборочной техники. Жители региона стали чаще жаловаться на уборку снега на прошлой неделе. Руководитель ЦУР Мурманской области Артем Марышев рассказал, что всего было оставлено 1346 обращений, передает МК.RU. В этом городе был создан оперативный штаб для борьбы с последствиями снежной стихии, а все экстренные службы были приведены в повышенную готовность. Автомобили по всей области 26 декабря, когда был пик непогоды, буксовали на месте и не могли сдвинуться с места. Транспорт двигался вне графика, а у школьников, которые учатся во вторую смену, были отменены уроки. Цены на такси взлетели в пять раз. Пробки в областном центре достигли отметки в 10. В Тюмени на уборку улиц вышло 594 единицы техники и 644 рабочих. В аэропортах массово задерживались вылеты и прилеты из-за непогоды. К середине дня была закрыта федеральная трасса на Омск и Новосибирск. Ожидается, что Тюмень после 1 января снова накроет обильный снегопад, а температура воздуха упадет до -33 градусов. Сургут уже несколько дней борется с гололедом. Так, некоторые жители решили использовать коньки, чтобы доехать до нужного места. А из-за непогоды вдвое снизилась скорость движения на федеральных трассах. Ожидается, что аномальные морозы коснутся северных регионов России, среди которых Архангельская, Мурманская, Якутская области. Самая низкая температура будет в Якутии (-51). Об этом рассказывал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...