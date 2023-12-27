В России обещают аномальные морозы: как россияне сейчас справляются со снежным коллапсом

Вильфанд предупредил об аномальных морозах в конце года в 11 регионах России

27 декабря 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Екатеринбург столкнулся с пробками в 11 баллов из-за снега Фото: Илья Московец © URA.RU В 11 регионах России к концу года ожидаются аномальные холода. Ожидается, что они начнутся после обильного снегопада, который идет во многих субъектах РФ уже сейчас. URA.RU рассказывает, как жители Урала и России борются с непогодой. Архангельская область Регион снова оказался не готов к обильному снегопаду, который произошел в начале ноября. Тогда снегоуборочная техника стала работать примерно в восемь утра. Местные жители жаловались, что коммунальные службы должны были приступить к работам еще ночью, чтобы к утру дороги стали чистыми. Свердловская область Новость по теме Давки на остановках и 11-балльные пробки: как Екатеринбург переживает снежный коллапс. Фото В уральской столице за последние сутки выпала месячная норма осадков. Утром 26 декабря жители не могли уехать на работу и учебу из-за высокой загруженности общественного транспорта. К концу дня пробки в городе побили рекорд — 11 баллов. Ожидается, что снегопад закончится только ночью 27 декабря. Во время снежного коллапса вставали автобусы — их пассажиры выталкивали из снежной гущи. Некоторые, увидев это, решались воспользоваться велосипедами. Также были замечены те, кто использовал лыжи, чтобы добраться до конечной точки. В Нижнем Тагиле выпало 125% месячной нормы осадков. Мэр города отчитывался о круглосуточной работе уборочной техники. Екатеринбург засыпало снегом 26 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU Мурманская область Жители региона стали чаще жаловаться на уборку снега на прошлой неделе. Руководитель ЦУР Мурманской области Артем Марышев рассказал, что всего было оставлено 1346 обращений, передает МК.RU . Челябинская область Новость по теме Как Челябинская область переживает снежную бурю В этом городе был создан оперативный штаб для борьбы с последствиями снежной стихии, а все экстренные службы были приведены в повышенную готовность. Автомобили по всей области 26 декабря, когда был пик непогоды, буксовали на месте и не могли сдвинуться с места. Транспорт двигался вне графика, а у школьников, которые учатся во вторую смену, были отменены уроки. Цены на такси взлетели в пять раз. Пробки в областном центре достигли отметки в 10. Тюменская область В Тюмени на уборку улиц вышло 594 единицы техники и 644 рабочих. В аэропортах массово задерживались вылеты и прилеты из-за непогоды. К середине дня была закрыта федеральная трасса на Омск и Новосибирск. Ожидается, что Тюмень после 1 января снова накроет обильный снегопад, а температура воздуха упадет до -33 градусов. ХМАО Сургут уже несколько дней борется с гололедом. Так, некоторые жители решили использовать коньки, чтобы доехать до нужного места. А из-за непогоды вдвое снизилась скорость движения на федеральных трассах. Что дальше Ожидается, что аномальные морозы коснутся северных регионов России, среди которых Архангельская, Мурманская, Якутская области. Самая низкая температура будет в Якутии (-51). Об этом рассказывал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 11 регионах России к концу года ожидаются аномальные холода. Ожидается, что они начнутся после обильного снегопада, который идет во многих субъектах РФ уже сейчас. URA.RU рассказывает, как жители Урала и России борются с непогодой. Регион снова оказался не готов к обильному снегопаду, который произошел в начале ноября. Тогда снегоуборочная техника стала работать примерно в восемь утра. Местные жители жаловались, что коммунальные службы должны были приступить к работам еще ночью, чтобы к утру дороги стали чистыми. В уральской столице за последние сутки выпала месячная норма осадков. Утром 26 декабря жители не могли уехать на работу и учебу из-за высокой загруженности общественного транспорта. К концу дня пробки в городе побили рекорд — 11 баллов. Ожидается, что снегопад закончится только ночью 27 декабря. Во время снежного коллапса вставали автобусы — их пассажиры выталкивали из снежной гущи. Некоторые, увидев это, решались воспользоваться велосипедами. Также были замечены те, кто использовал лыжи, чтобы добраться до конечной точки. В Нижнем Тагиле выпало 125% месячной нормы осадков. Мэр города отчитывался о круглосуточной работе уборочной техники. Жители региона стали чаще жаловаться на уборку снега на прошлой неделе. Руководитель ЦУР Мурманской области Артем Марышев рассказал, что всего было оставлено 1346 обращений, передает МК.RU. В этом городе был создан оперативный штаб для борьбы с последствиями снежной стихии, а все экстренные службы были приведены в повышенную готовность. Автомобили по всей области 26 декабря, когда был пик непогоды, буксовали на месте и не могли сдвинуться с места. Транспорт двигался вне графика, а у школьников, которые учатся во вторую смену, были отменены уроки. Цены на такси взлетели в пять раз. Пробки в областном центре достигли отметки в 10. В Тюмени на уборку улиц вышло 594 единицы техники и 644 рабочих. В аэропортах массово задерживались вылеты и прилеты из-за непогоды. К середине дня была закрыта федеральная трасса на Омск и Новосибирск. Ожидается, что Тюмень после 1 января снова накроет обильный снегопад, а температура воздуха упадет до -33 градусов. Сургут уже несколько дней борется с гололедом. Так, некоторые жители решили использовать коньки, чтобы доехать до нужного места. А из-за непогоды вдвое снизилась скорость движения на федеральных трассах. Ожидается, что аномальные морозы коснутся северных регионов России, среди которых Архангельская, Мурманская, Якутская области. Самая низкая температура будет в Якутии (-51). Об этом рассказывал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.