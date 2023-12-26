Екатеринбург тонет в снегу и огромных пробках

Екатеринбург погрузился в транспортный коллапс Фото: Илья Московец © URA.RU

В ночь с понедельника на вторник в Екатеринбурге начался снегопад. К утру в уральской столице замело дворы, дороги и даже центральные улицы. Как город проживает последствия стихии — в фоторепортаже URA.RU.

Осадки на Урал принес циклон с Аральского моря. В Екатеринбурге за сутки ожидается около 10-15 сантиметров осадков. Закончится снегопад только в ночь на 27 декабря.

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU