Давки на остановках и 11-балльные пробки: как Екатеринбург переживает снежный коллапс. Фото

Екатеринбург тонет в снегу и огромных пробках
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург погрузился в транспортный коллапс
Екатеринбург погрузился в транспортный коллапс Фото:

В ночь с понедельника на вторник в Екатеринбурге начался снегопад. К утру в уральской столице замело дворы, дороги и даже центральные улицы. Как город проживает последствия стихии — в фоторепортаже URA.RU.

Осадки на Урал принес циклон с Аральского моря. В Екатеринбурге за сутки ожидается около 10-15 сантиметров осадков. Закончится снегопад только в ночь на 27 декабря.

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В ночь с понедельника на вторник в Екатеринбурге начался снегопад. К утру в уральской столице замело дворы, дороги и даже центральные улицы. Как город проживает последствия стихии — в фоторепортаже URA.RU. Осадки на Урал принес циклон с Аральского моря. В Екатеринбурге за сутки ожидается около 10-15 сантиметров осадков. Закончится снегопад только в ночь на 27 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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