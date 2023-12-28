Тюменок зовут участвовать в конкурсе красоты за их же деньги

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Финал конкурса Мисс Екатеринбург-2022. Екатеринбург, мисс екатеринбург, конкурс красоты
Участницам не нужно будет дефилировать и показывать свои творческие способности Фото:

Жительницам Тюмени в соцсетях рассылают приглашение принять участие в конкурсе красоты. 100 самых прекрасных женщин со всего УрФО должны будут получить свою награду в январе. Об этом URA.RU сообщила читательница, обратившаяся в агентство. По ее словам, участие в конкурсе возможно только на платной основе.

«В Telegram прислали приглашение на участие в конкурсе красоты. Организаторам не важны рост, вес, возраст кандидаток, не будет никаких творческих номеров от участниц, как это обычно бывает на подобных мероприятиях. Нужно будет только прийти нарядной на мероприятие и все. Цена вопроса — 25 тысяч рублей. Если оплатить взнос до 31 декабря, то будет скидка», — рассказала тюменка.

Победительницам вручат нагрудную ленту, статуэтку премии и диплом лауреата конкурса. Помимо этого, дамам нальют шампанское и угостят фуршетом.

Корреспондент агентства связался с организаторами конкурса. Там сообщили, что подобные «платные» мероприятия проводятся по большой части для поддержания имиджа и личного бренда и не являются аналогом традиционных конкурсов красоты.

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Жительницам Тюмени в соцсетях рассылают приглашение принять участие в конкурсе красоты. 100 самых прекрасных женщин со всего УрФО должны будут получить свою награду в январе. Об этом URA.RU сообщила читательница, обратившаяся в агентство. По ее словам, участие в конкурсе возможно только на платной основе. «В Telegram прислали приглашение на участие в конкурсе красоты. Организаторам не важны рост, вес, возраст кандидаток, не будет никаких творческих номеров от участниц, как это обычно бывает на подобных мероприятиях. Нужно будет только прийти нарядной на мероприятие и все. Цена вопроса — 25 тысяч рублей. Если оплатить взнос до 31 декабря, то будет скидка», — рассказала тюменка. Победительницам вручат нагрудную ленту, статуэтку премии и диплом лауреата конкурса. Помимо этого, дамам нальют шампанское и угостят фуршетом. Корреспондент агентства связался с организаторами конкурса. Там сообщили, что подобные «платные» мероприятия проводятся по большой части для поддержания имиджа и личного бренда и не являются аналогом традиционных конкурсов красоты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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