Тюменок зовут участвовать в конкурсе красоты за их же деньги

28 декабря 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

Участницам не нужно будет дефилировать и показывать свои творческие способности Фото: Размик Закарян © URA.RU Жительницам Тюмени в соцсетях рассылают приглашение принять участие в конкурсе красоты. 100 самых прекрасных женщин со всего УрФО должны будут получить свою награду в январе. Об этом URA.RU сообщила читательница, обратившаяся в агентство. По ее словам, участие в конкурсе возможно только на платной основе. «В Telegram прислали приглашение на участие в конкурсе красоты. Организаторам не важны рост, вес, возраст кандидаток, не будет никаких творческих номеров от участниц, как это обычно бывает на подобных мероприятиях. Нужно будет только прийти нарядной на мероприятие и все. Цена вопроса — 25 тысяч рублей. Если оплатить взнос до 31 декабря, то будет скидка», — рассказала тюменка. Победительницам вручат нагрудную ленту, статуэтку премии и диплом лауреата конкурса. Помимо этого, дамам нальют шампанское и угостят фуршетом. Корреспондент агентства связался с организаторами конкурса. Там сообщили, что подобные «платные» мероприятия проводятся по большой части для поддержания имиджа и личного бренда и не являются аналогом традиционных конкурсов красоты.

Жительницам Тюмени в соцсетях рассылают приглашение принять участие в конкурсе красоты. 100 самых прекрасных женщин со всего УрФО должны будут получить свою награду в январе. Об этом URA.RU сообщила читательница, обратившаяся в агентство. По ее словам, участие в конкурсе возможно только на платной основе. «В Telegram прислали приглашение на участие в конкурсе красоты. Организаторам не важны рост, вес, возраст кандидаток, не будет никаких творческих номеров от участниц, как это обычно бывает на подобных мероприятиях. Нужно будет только прийти нарядной на мероприятие и все. Цена вопроса — 25 тысяч рублей. Если оплатить взнос до 31 декабря, то будет скидка», — рассказала тюменка. Победительницам вручат нагрудную ленту, статуэтку премии и диплом лауреата конкурса. Помимо этого, дамам нальют шампанское и угостят фуршетом. Корреспондент агентства связался с организаторами конкурса. Там сообщили, что подобные «платные» мероприятия проводятся по большой части для поддержания имиджа и личного бренда и не являются аналогом традиционных конкурсов красоты.