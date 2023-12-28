В Тюмени разоблачили подпольное казино

В Тюмени разоблачили и пресекли деятельность подпольного игорного зала. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о незаконной игорной деятельности с извлечением дохода в размере более 10 млн рублей. Обвинительное заключение утверждено в отношении 26-летней жительницы областного центра. Она обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных группой лиц по предварительному сговору, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере», — говорится в сообщении
Известно, что подпольное казино обвиняемая с подельником организовали в 2021 году. Они установили в нежилом помещении 73 компьютера со специальным программным обеспечением. Незаконный доход за все время работы игорного зала превысил 10 млн рублей. Дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени.
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