В Тюмени разоблачили подпольное казино

28 декабря 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

Азартные игры принесли организаторам более 10 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени разоблачили и пресекли деятельность подпольного игорного зала. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. «Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о незаконной игорной деятельности с извлечением дохода в размере более 10 млн рублей. Обвинительное заключение утверждено в отношении 26-летней жительницы областного центра. Она обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных группой лиц по предварительному сговору, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере», — говорится в сообщении Известно, что подпольное казино обвиняемая с подельником организовали в 2021 году. Они установили в нежилом помещении 73 компьютера со специальным программным обеспечением. Незаконный доход за все время работы игорного зала превысил 10 млн рублей. Дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени.

В Тюмени разоблачили и пресекли деятельность подпольного игорного зала. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. «Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о незаконной игорной деятельности с извлечением дохода в размере более 10 млн рублей. Обвинительное заключение утверждено в отношении 26-летней жительницы областного центра. Она обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных группой лиц по предварительному сговору, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере», — говорится в сообщении Известно, что подпольное казино обвиняемая с подельником организовали в 2021 году. Они установили в нежилом помещении 73 компьютера со специальным программным обеспечением. Незаконный доход за все время работы игорного зала превысил 10 млн рублей. Дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени.