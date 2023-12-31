Курганский депутат ГД Ильтяков устроил новогодний забег. Видео

01 января 2024 в 02:07 Размер текста - 17 +

Ильтяков позвал земляков на новогодний спортивный забег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Частоозерье (Курганская область) депутат Госдумы Александр Ильтяков организовал спортивный забег в честь сильной России. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале. «В Частоозерье состоялся новогодний забег из старого в Новый 2024 год. За здоровый образ жизни, за сильное и уверенное будущее нашей России. За Победу», — отметил в посте Ильтяков. К посту он прикрепил видео. По словам Ильтякова, в забеге участвовали больше ста человек. Среди бегущих было много молодежи. Ранее депутат Госдумы Ильтяков запустил флешмоб в поддержку российских спортсменов. Он снял ролик на спортивной площадке, где подтягивался на перекладине вместе с молодежью.

В селе Частоозерье (Курганская область) депутат Госдумы Александр Ильтяков организовал спортивный забег в честь сильной России. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале. «В Частоозерье состоялся новогодний забег из старого в Новый 2024 год. За здоровый образ жизни, за сильное и уверенное будущее нашей России. За Победу», — отметил в посте Ильтяков. К посту он прикрепил видео. По словам Ильтякова, в забеге участвовали больше ста человек. Среди бегущих было много молодежи. Ранее депутат Госдумы Ильтяков запустил флешмоб в поддержку российских спортсменов. Он снял ролик на спортивной площадке, где подтягивался на перекладине вместе с молодежью.