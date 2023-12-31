31 декабря 2023
30 декабря 2023

Курганский депутат ГД Ильтяков устроил новогодний забег. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная дума. Курган, ильтяков александр
Ильтяков позвал земляков на новогодний спортивный забег Фото:

В селе Частоозерье (Курганская область) депутат Госдумы Александр Ильтяков организовал спортивный забег в честь сильной России. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале.

«В Частоозерье состоялся новогодний забег из старого в Новый 2024 год. За здоровый образ жизни, за сильное и уверенное будущее нашей России. За Победу», — отметил в посте Ильтяков. К посту он прикрепил видео.

По словам Ильтякова, в забеге участвовали больше ста человек. Среди бегущих было много молодежи.

Ранее депутат Госдумы Ильтяков запустил флешмоб в поддержку российских спортсменов. Он снял ролик на спортивной площадке, где подтягивался на перекладине вместе с молодежью.

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В селе Частоозерье (Курганская область) депутат Госдумы Александр Ильтяков организовал спортивный забег в честь сильной России. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале. «В Частоозерье состоялся новогодний забег из старого в Новый 2024 год. За здоровый образ жизни, за сильное и уверенное будущее нашей России. За Победу», — отметил в посте Ильтяков. К посту он прикрепил видео. По словам Ильтякова, в забеге участвовали больше ста человек. Среди бегущих было много молодежи. Ранее депутат Госдумы Ильтяков запустил флешмоб в поддержку российских спортсменов. Он снял ролик на спортивной площадке, где подтягивался на перекладине вместе с молодежью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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