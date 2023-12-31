В селе Частоозерье (Курганская область) депутат Госдумы Александр Ильтяков организовал спортивный забег в честь сильной России. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале.
«В Частоозерье состоялся новогодний забег из старого в Новый 2024 год. За здоровый образ жизни, за сильное и уверенное будущее нашей России. За Победу», — отметил в посте Ильтяков. К посту он прикрепил видео.
По словам Ильтякова, в забеге участвовали больше ста человек. Среди бегущих было много молодежи.
Ранее депутат Госдумы Ильтяков запустил флешмоб в поддержку российских спортсменов. Он снял ролик на спортивной площадке, где подтягивался на перекладине вместе с молодежью.
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