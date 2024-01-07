07 января 2024
06 января 2024

Курганские моржи искупали итальянца в озере. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Окунание в крещенскую купель на озере Шарташ. Екатеринбург , моржи, прорубь, зимнее плавание, купель
Моржи искупали итальянца на Голубых озерах (архивное фото) Фото:

Моржи из Кургана искупали на Голубых озерах гостя из Италии. Об этом они рассказали в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня нам рассказали, что мы — достопримечательность города, поэтому гостей повезли на Голубые озера. На нас приехали посмотреть из Италии и Владивостока. Итальянца искупали», — сообщили в группе «Зауральские Моржи — 45».

Ранее в Кургане прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек. Участники акции вышли на улицы города без традиционных одежд.

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Моржи из Кургана искупали на Голубых озерах гостя из Италии. Об этом они рассказали в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня нам рассказали, что мы — достопримечательность города, поэтому гостей повезли на Голубые озера. На нас приехали посмотреть из Италии и Владивостока. Итальянца искупали», — сообщили в группе «Зауральские Моржи — 45». Ранее в Кургане прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек. Участники акции вышли на улицы города без традиционных одежд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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