Курганские моржи искупали итальянца в озере. Видео

08 января 2024 в 04:29 Размер текста - 17 +

Моржи искупали итальянца на Голубых озерах (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Моржи из Кургана искупали на Голубых озерах гостя из Италии. Об этом они рассказали в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня нам рассказали, что мы — достопримечательность города, поэтому гостей повезли на Голубые озера. На нас приехали посмотреть из Италии и Владивостока. Итальянца искупали», — сообщили в группе «Зауральские Моржи — 45». Ранее в Кургане прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек. Участники акции вышли на улицы города без традиционных одежд.

Моржи из Кургана искупали на Голубых озерах гостя из Италии. Об этом они рассказали в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня нам рассказали, что мы — достопримечательность города, поэтому гостей повезли на Голубые озера. На нас приехали посмотреть из Италии и Владивостока. Итальянца искупали», — сообщили в группе «Зауральские Моржи — 45». Ранее в Кургане прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек. Участники акции вышли на улицы города без традиционных одежд.