Моржи искупали итальянца на Голубых озерах (архивное фото)
Моржи из Кургана искупали на Голубых озерах гостя из Италии. Об этом они рассказали в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня нам рассказали, что мы — достопримечательность города, поэтому гостей повезли на Голубые озера. На нас приехали посмотреть из Италии и Владивостока. Итальянца искупали», — сообщили в группе «Зауральские Моржи — 45».
Ранее в Кургане прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек. Участники акции вышли на улицы города без традиционных одежд.
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