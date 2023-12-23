23 декабря 2023
22 декабря 2023

На улицы Кургана вышли раздетые Деды Морозы и Снегурочки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Флешмоб Дедов Морозов. Курган, дед мороз, флешмоб дедов морозов
Курганские Деды Морозы приняли участие в массовом оздоровительном забеге Фото:

В Кургане завершился массовый забег Дедов Морозов и Снегурочек. Участники акции, перевоплотившиеся в сказочных персонажей, вышли на улицы города без традиционных одежд. Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан».

«В Кургане прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек. Не испугавшись морозов, волшебники без курток, да и вообще без верха, бежали под сигналы машин, веселый смех горожан и песни», — написано в мессенджере.

Акция «Закаленная Россия» была организована Федерацией зимнего плавания РФ. Дресс-код являлся обязательным условием для участия.

Курганские моржи принимают участие в забеге уже в четвертый раз
Курганские моржи принимают участие в забеге уже в четвертый раз
Фото:

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В Кургане завершился массовый забег Дедов Морозов и Снегурочек. Участники акции, перевоплотившиеся в сказочных персонажей, вышли на улицы города без традиционных одежд. Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан». «В Кургане прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек. Не испугавшись морозов, волшебники без курток, да и вообще без верха, бежали под сигналы машин, веселый смех горожан и песни», — написано в мессенджере. Акция «Закаленная Россия» была организована Федерацией зимнего плавания РФ. Дресс-код являлся обязательным условием для участия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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