Курганские Деды Морозы приняли участие в массовом оздоровительном забеге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане завершился массовый забег Дедов Морозов и Снегурочек. Участники акции, перевоплотившиеся в сказочных персонажей, вышли на улицы города без традиционных одежд. Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан».

«В Кургане прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек. Не испугавшись морозов, волшебники без курток, да и вообще без верха, бежали под сигналы машин, веселый смех горожан и песни», — написано в мессенджере.

Акция «Закаленная Россия» была организована Федерацией зимнего плавания РФ. Дресс-код являлся обязательным условием для участия.