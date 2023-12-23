Курганские Деды Морозы приняли участие в массовом оздоровительном забеге
В Кургане завершился массовый забег Дедов Морозов и Снегурочек. Участники акции, перевоплотившиеся в сказочных персонажей, вышли на улицы города без традиционных одежд. Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан».
«В Кургане прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек. Не испугавшись морозов, волшебники без курток, да и вообще без верха, бежали под сигналы машин, веселый смех горожан и песни», — написано в мессенджере.
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