08 января 2024

В Тюмени маленькая девочка вышла на карниз окна в многоэтажке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка находилась в открытом окне на 14 или 12 этаже (архивное фото) Фото:

В Тюмени очевидцы засняли, как в одной из многоэтажек на Николая Ростовцева маленькая девочка вышла на карниз открытого окна. Судя по кадрам, ребенок находится либо на 14-м, либо на 12-м этаже. Видео ЧП размещено в социальных сетях.

«Улица Николая Ростовцева. Девочка несколько раз выходила на подоконник, видимо, родители вообще не следят за ребенком. Сейчас пошли в их квартиру, чтобы предупредить», — написал очевидец в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

На снятых кадрах видно, как маленький ребенок стоит на подоконнике и выглядывает из окна. Судя по расцветке дома и его расположению, он имеет либо 17, либо 15 этажей. Девочка находится на четвертом сверху.

В подобных ситуациях гражданам рекомендуют сообщать о ЧП в экстренные службы. Сделать это можно по номеру 112.

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В Тюмени очевидцы засняли, как в одной из многоэтажек на Николая Ростовцева маленькая девочка вышла на карниз открытого окна. Судя по кадрам, ребенок находится либо на 14-м, либо на 12-м этаже. Видео ЧП размещено в социальных сетях. «Улица Николая Ростовцева. Девочка несколько раз выходила на подоконник, видимо, родители вообще не следят за ребенком. Сейчас пошли в их квартиру, чтобы предупредить», — написал очевидец в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На снятых кадрах видно, как маленький ребенок стоит на подоконнике и выглядывает из окна. Судя по расцветке дома и его расположению, он имеет либо 17, либо 15 этажей. Девочка находится на четвертом сверху. В подобных ситуациях гражданам рекомендуют сообщать о ЧП в экстренные службы. Сделать это можно по номеру 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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