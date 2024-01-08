В Тюмени маленькая девочка вышла на карниз окна в многоэтажке. Видео

09 января 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Девочка находилась в открытом окне на 14 или 12 этаже (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени очевидцы засняли, как в одной из многоэтажек на Николая Ростовцева маленькая девочка вышла на карниз открытого окна. Судя по кадрам, ребенок находится либо на 14-м, либо на 12-м этаже. Видео ЧП размещено в социальных сетях. «Улица Николая Ростовцева. Девочка несколько раз выходила на подоконник, видимо, родители вообще не следят за ребенком. Сейчас пошли в их квартиру, чтобы предупредить», — написал очевидец в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На снятых кадрах видно, как маленький ребенок стоит на подоконнике и выглядывает из окна. Судя по расцветке дома и его расположению, он имеет либо 17, либо 15 этажей. Девочка находится на четвертом сверху. В подобных ситуациях гражданам рекомендуют сообщать о ЧП в экстренные службы. Сделать это можно по номеру 112.

В Тюмени очевидцы засняли, как в одной из многоэтажек на Николая Ростовцева маленькая девочка вышла на карниз открытого окна. Судя по кадрам, ребенок находится либо на 14-м, либо на 12-м этаже. Видео ЧП размещено в социальных сетях. «Улица Николая Ростовцева. Девочка несколько раз выходила на подоконник, видимо, родители вообще не следят за ребенком. Сейчас пошли в их квартиру, чтобы предупредить», — написал очевидец в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На снятых кадрах видно, как маленький ребенок стоит на подоконнике и выглядывает из окна. Судя по расцветке дома и его расположению, он имеет либо 17, либо 15 этажей. Девочка находится на четвертом сверху. В подобных ситуациях гражданам рекомендуют сообщать о ЧП в экстренные службы. Сделать это можно по номеру 112.