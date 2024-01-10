«Магнит» заявил о стабилизации цен на яйца

11 января 2024 в 00:23 Размер текста - 17 +

В конце декабря большая часть птицефабрик остановили рост отпускных цен на яйца Фото: Илья Московец © URA.RU В ряде регионов России наблюдается снижение стоимости яиц на полках магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе «Магнита». «В ряде регионов уже наблюдается снижение цен на яйцо, что позволяет говорить о начавшейся стабилизации ценовой ситуации», — рассказали к компании, передает РИА Новости. Там отметили, что уже в конце декабря большинство птицефабрик остановили рост цен на эту продукцию. Заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов подтвердил информацию о снижении цен у производителей. По его словам, стоимость по первой категории снизилась на 2,5%, на 4,2% — по второй.

В ряде регионов России наблюдается снижение стоимости яиц на полках магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе «Магнита». «В ряде регионов уже наблюдается снижение цен на яйцо, что позволяет говорить о начавшейся стабилизации ценовой ситуации», — рассказали к компании, передает РИА Новости. Там отметили, что уже в конце декабря большинство птицефабрик остановили рост цен на эту продукцию. Заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов подтвердил информацию о снижении цен у производителей. По его словам, стоимость по первой категории снизилась на 2,5%, на 4,2% — по второй.