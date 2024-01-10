10 января 2024

«Магнит» заявил о стабилизации цен на яйца

© Служба новостей «URA.RU»
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Яйца. Екатеринбург, яйца, ценники, витрина, десяток, кассета яиц
В конце декабря большая часть птицефабрик остановили рост отпускных цен на яйца Фото:

В ряде регионов России наблюдается снижение стоимости яиц на полках магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе «Магнита».

«В ряде регионов уже наблюдается снижение цен на яйцо, что позволяет говорить о начавшейся стабилизации ценовой ситуации», — рассказали к компании, передает РИА Новости. Там отметили, что уже в конце декабря большинство птицефабрик остановили рост цен на эту продукцию.

Заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов подтвердил информацию о снижении цен у производителей. По его словам, стоимость по первой категории снизилась на 2,5%, на 4,2% — по второй.

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В ряде регионов России наблюдается снижение стоимости яиц на полках магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе «Магнита». «В ряде регионов уже наблюдается снижение цен на яйцо, что позволяет говорить о начавшейся стабилизации ценовой ситуации», — рассказали к компании, передает РИА Новости. Там отметили, что уже в конце декабря большинство птицефабрик остановили рост цен на эту продукцию. Заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов подтвердил информацию о снижении цен у производителей. По его словам, стоимость по первой категории снизилась на 2,5%, на 4,2% — по второй.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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