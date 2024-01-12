В Тюменской области родных усопшей заставили закопать ее могилу и вырыть новую

Тело женщины ждало погребения лишних четыре часа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) семью умершей женщины заставили закопать вырытую для нее могилу и вырыть новую. Об этом дочь усопшей сообщила в социальных сетях. В администрации города объяснили, почему произошла такая ситуация.

«9 января происходили похороны моей мамы. С 08:00 взяли справку из морга, потом поехали в больницу за подписью главврача, затем за получением свидетельства о смерти. В 10:30 пришли в департамент городской среды, они выписывают разрешение на захоронение. Нас спросили, как мы так быстро успеем выкопать могилу, мы ответили, что ее уже копают. В итоге от нас потребовали закопать уже выкопанную могилу и после этого начинать копать заново», — написала тоболячка в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Связаться с женщиной напрямую не удалось. Судя по ее посту, из-за новой копки могилы тело ее мамы пролежало в катафалке на кладбище порядка четырех часов.

В администрации Тобольска объяснили, почему сложилась подобная ситуация. По версии мэрии, семья усопшей начала рыть могилу под захоронение на участке, на котором это делать было нельзя.

«Существует порядок захоронения, участки распределены под определенные цели. Копка могил осуществляется исключительно после получения разрешения. Заявители начали рыть могилу не то, что не в том месте, а вообще без разрешения. Поэтому и сложилась такая ситуация. Надеемся, что впредь такое не повторится, нарушать определенный порядок нельзя», — рассказали в администрации.

Как сообщил источник URA.RU, близкий к сфере похоронных услуг, с семьей усопшей сложилась типичная ситуация. Недобросовестные ритуальщики не посвящают родных умерших во все нюансы, уверяя, что устроят все сами. В данном случае они начали рыть могилу, где посчитали нужным, однако все участки зарегистрированы. При нарушении правил власти просто не могут позволить оставить яму там, где она вырыта, так как это не соответствует реестрам, которые фиксируются в муниципалитете.