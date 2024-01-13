Под Санкт-Петербургом загорелся склад Wildberries: что известно к этому часу

Wildberries пообещал возместить убытки от пожара как продавцам, так и покупателям сгоревших товаров
В поселке Шушары, относящемся к Санкт-Петербургу, загорелся склад маркетплейса Wildberries. Площадь возгорания в настоящий момент составляет 75 тысяч квадратных метров. URA.RU приводит всю доступную ситуацию с инцидента в настоящий момент.
- Первые сообщения о пожаре поступили ближе к 08:30 (по Мск.). Изначально говорилось, что площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров. Уже тогда на месте работало 83 спасателя. Также была задействована техника.
- Менее чем через час в МЧС подчеркнули, что площадь огня увеличилась в 50 раз. Тогда на месте работало уже свыше сотни специалистов из экстренных служб, а также задействовано 25 единиц техники.
- По информации из telegram-канала Baza, незадолго до происшествия, несколько мигрантов устроили поножовщину на территории склада. После этого полиция провела профилактический рейд на территории.
- Из-за пожара около 12 фур находятся под угрозой возгорания, передает telegram-канал Shot. Они стоят возле огня, но отогнать их не получается из-за того, что хозяев техники нет на месте.
- В связи с происшествием, компания Wildberries объявила, что готова возместить продавцам стоимость потерянного товара. Также деньги обещают вернуть и покупателям.
- Со слов сотрудника маркетплейса, на которого ссылается Shot, возгорание склада началось с отдела бытовой химии. Он расположен на шестом уровне. На момент времени 10:40 (по Мск), площадь пожара уже составляла 70 тысяч квадратных метров. Другие сотрудники уточнили, что возгорание началось с «курилки».
- По словам авторов Readovks, ближе к 11:00 (по Мск.), склад практически полностью выгорел. При этом в МЧС уточнили, что пожар удалось локализовать. На тот момент уже на месте происшествия работало свыше 400 спасателей. На складе также прорвало трубу.
- Из-за пожара над южной частью Санкт-Петербурга возник смог от дыма. Жители начали перемещаться к центру города. На место выехали сотрудники Роспотребнадзора, чтобы взять пробу воздуха.
- Ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить 10-11 миллиардов рублей. Об этом сообщили РИА Новости в страховом рынке.
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