Под Санкт-Петербургом загорелся склад Wildberries: что известно к этому часу

МЧС локализовало пожар на складе Wildberries, площадью в 75 тысяч квадратов

Wildberries пообещал возместить убытки от пожара как продавцам, так и покупателям сгоревших товаров Фото: Анна Майорова © URA.RU

В поселке Шушары, относящемся к Санкт-Петербургу, загорелся склад маркетплейса Wildberries. Площадь возгорания в настоящий момент составляет 75 тысяч квадратных метров. URA.RU приводит всю доступную ситуацию с инцидента в настоящий момент.