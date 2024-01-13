Из-за пожара на складе Wildberries рискуют сгореть более десятка фур

В петербургских Шушарах около 12 фур находятся под угрозой возгорания из-за пожара на складе Wildberries. Об этом написали в telegram-канале Shot.
«Огонь подошел вплотную к стоянке грузовиков дальнобойщиков. Под угрозой — около 12 фур», — передает telegram-канал.
Уточняется, что сейчас ищут владельцев автомобилей, чтобы отогнать фуры в безопасное место. Однако пока никого найти не удается.
Пожар на складе Wildberries произошел 13 января. Площадь возгорания разрослась до 50 тысяч квадратных метров, передает деловое издание «Взгляд». Также пожару была дана пятая категория сложности. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, пишет VSE42.Ru.
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