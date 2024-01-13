Стало известно, с чего начался крупный пожар под Петербургом

Пожар на складе Wildberries под Санкт-Петербургом 13 января началось с возгорания стеллажей с бытовой химией. Об этом написали в telegram-канале Shot со ссылкой на одного из сотрудников маркетплейса.
«Первыми загорелись стеллажи с бытовой химией, расположенные на шестом уровне шушарского склада WB», — передает telegram-канал слова собеседника. Уточняется, что возгорание произошло в первом блоке распределительного центра.
Ранее стало известно, что пожар на складе распространился на площадь в 70 тысяч квадратных метров. Ликвидацией занимаются 83 спасателя и 20 единиц техники. Недавно в СМИ сообщили, что под угрозой возгорания находятся около 12 грузовиков, припаркованных недалеко от складского помещения.
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