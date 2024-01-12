12 января 2024

В Кургане охранник помешал пенсионерке отдать деньги мошенникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги в кармане, деньги, наличная оплата, нал
Пенсионерка хотела перевести мошенникам 100 тысяч рублей Фото:

В Кургане охранник торгового центра помешал пенсионерке перевести мошенникам 100 тысяч рублей через банкомат. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Женщине позвонил незнакомец и сообщил, что на ее счет поступили чужие деньги, поэтому, чтобы избежать уголовного дела, их нужно вернуть. Разволновавшись, пенсионерка пошла в торговый центр и попыталась через банкомат перевести 100 тысяч рублей. Сохранить деньги женщине помог охранник, который заметил ее и вызвал полицию», — сообщили на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции призывают жителей региона рассказать пожилым родственникам и одиноким людям о существующих способах обмана, а также ограничить хранение дома больших сумм денег.

В 2023 году полиция задержала 43 подозреваемых в мошенничестве. Они украли у курганцев более 15 миллионов рублей по схеме «Родственник попал в ДТП».

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В Кургане охранник торгового центра помешал пенсионерке перевести мошенникам 100 тысяч рублей через банкомат. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Женщине позвонил незнакомец и сообщил, что на ее счет поступили чужие деньги, поэтому, чтобы избежать уголовного дела, их нужно вернуть. Разволновавшись, пенсионерка пошла в торговый центр и попыталась через банкомат перевести 100 тысяч рублей. Сохранить деньги женщине помог охранник, который заметил ее и вызвал полицию», — сообщили на сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции призывают жителей региона рассказать пожилым родственникам и одиноким людям о существующих способах обмана, а также ограничить хранение дома больших сумм денег. В 2023 году полиция задержала 43 подозреваемых в мошенничестве. Они украли у курганцев более 15 миллионов рублей по схеме «Родственник попал в ДТП».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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