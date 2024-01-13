В Тюмени стремительно падает рождаемость

14 января 2024 в 06:32 Размер текста - 17 +

В Тюмени из-за событий в стране упала рождаемость Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени сократилось число детей. Об этом рассказала завкафедрой общей и экономической социологии ТюмГУ Елена Андрианова. В декабре 2022 года количество малышей было 64 500, а 2023 года того же месяца их стало 60 766. «Сейчас продолжают проявляться последствия Второй мировой войны, когда погибло много людей, не родилось огромное количество детей. Кроме того, на волновую динамику наложились последствия кризиса 1990-х годов, когда период низкой рождаемости усилил спад количества рожденных детей», — передает 72.RU слова Андриановой, которая объяснила причины падения рождаемости в городе. Она сделала выводы, что сегодня не родились внуки нерожденных детей. По данным статистики издания, в декабре 2021 года в Тюмени насчитывалось 66 360 малышей, в 2022 году — 64 506, а в 2023 году — 60 766. В Тюменской области за три месяца 2023 год выросло число разводов и сократилось количество рождений. По данным Тюменьстата, в январе—марте официально развелись — 1 841. Кроме того, зарегистрирован 4 201 родившийся, что на 2,8% меньше, чем в соответствующем периоде 2022 года. Уровень рождаемости уменьшился с 10,9 до 10,6%,

В Тюмени сократилось число детей. Об этом рассказала завкафедрой общей и экономической социологии ТюмГУ Елена Андрианова. В декабре 2022 года количество малышей было 64 500, а 2023 года того же месяца их стало 60 766. «Сейчас продолжают проявляться последствия Второй мировой войны, когда погибло много людей, не родилось огромное количество детей. Кроме того, на волновую динамику наложились последствия кризиса 1990-х годов, когда период низкой рождаемости усилил спад количества рожденных детей», — передает 72.RU слова Андриановой, которая объяснила причины падения рождаемости в городе. Она сделала выводы, что сегодня не родились внуки нерожденных детей. По данным статистики издания, в декабре 2021 года в Тюмени насчитывалось 66 360 малышей, в 2022 году — 64 506, а в 2023 году — 60 766. В Тюменской области за три месяца 2023 год выросло число разводов и сократилось количество рождений. По данным Тюменьстата, в январе—марте официально развелись — 1 841. Кроме того, зарегистрирован 4 201 родившийся, что на 2,8% меньше, чем в соответствующем периоде 2022 года. Уровень рождаемости уменьшился с 10,9 до 10,6%,