Жительница ЯНАО похвасталась большим уловом рыбы в Рождество

Женщина поймала 50 рыбин на реке Чукосомаль
В ЯНАО жительница региона поймала больше 50 рыбин в Рождество. Фотографиями с рыбалки она поделились в соцсетях.
«С Рождеством друзья! Моя первая рыбалка на реке Чукосомаль», — написала местная жительница в telegram-канале «Рыбалка Ноябрьск». На кадрах видно рядами лежащую рыбу в количестве более 50 штук.
Рыбак из Ноябрьска Булат Муллагалеев выловил 15 килограммов карасей. Свой улов местный житель поймал на озере в районе ДНС-3.
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