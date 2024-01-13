Жительница ЯНАО похвасталась большим уловом рыбы в Рождество

14 января 2024 в 06:56 Размер текста - 17 +

Женщина поймала 50 рыбин на реке Чукосомаль Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В ЯНАО жительница региона поймала больше 50 рыбин в Рождество. Фотографиями с рыбалки она поделились в соцсетях. «С Рождеством друзья! Моя первая рыбалка на реке Чукосомаль», — написала местная жительница в telegram-канале «Рыбалка Ноябрьск». На кадрах видно рядами лежащую рыбу в количестве более 50 штук. Рыбак из Ноябрьска Булат Муллагалеев выловил 15 килограммов карасей. Свой улов местный житель поймал на озере в районе ДНС-3. Фото: «ВКонтакте», https://vk.com/club102749484

В ЯНАО жительница региона поймала больше 50 рыбин в Рождество. Фотографиями с рыбалки она поделились в соцсетях. «С Рождеством друзья! Моя первая рыбалка на реке Чукосомаль», — написала местная жительница в telegram-канале «Рыбалка Ноябрьск». На кадрах видно рядами лежащую рыбу в количестве более 50 штук. Рыбак из Ноябрьска Булат Муллагалеев выловил 15 килограммов карасей. Свой улов местный житель поймал на озере в районе ДНС-3.