13 января 2024
12 января 2024

Жительница ЯНАО похвасталась большим уловом рыбы в Рождество

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат по зимней рыбалке. Пермь, зимняя рыбалка, лунка
Женщина поймала 50 рыбин на реке Чукосомаль Фото:

В ЯНАО жительница региона поймала больше 50 рыбин в Рождество. Фотографиями с рыбалки она поделились в соцсетях.

«С Рождеством друзья! Моя первая рыбалка на реке Чукосомаль», — написала местная жительница в telegram-канале «Рыбалка Ноябрьск». На кадрах видно рядами лежащую рыбу в количестве более 50 штук.

Рыбак из Ноябрьска Булат Муллагалеев выловил 15 килограммов карасей. Свой улов местный житель поймал на озере в районе ДНС-3.

Фото:

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В ЯНАО жительница региона поймала больше 50 рыбин в Рождество. Фотографиями с рыбалки она поделились в соцсетях. «С Рождеством друзья! Моя первая рыбалка на реке Чукосомаль», — написала местная жительница в telegram-канале «Рыбалка Ноябрьск». На кадрах видно рядами лежащую рыбу в количестве более 50 штук. Рыбак из Ноябрьска Булат Муллагалеев выловил 15 килограммов карасей. Свой улов местный житель поймал на озере в районе ДНС-3.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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