13 января 2024
12 января 2024

Ребенок попал под колеса автобуса в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Много снега. Тюмень, снег, зима, автобус
Автобус наехал на 7-летнюю девочку Фото:

Утром 14 января в деревне Худяково Тобольского района 7-летняя девочка попала под колеса пассажирского автобуса «Хундай». Она получила травмы и была доставлена в больницу Тобольска, рассказали URA.RU в УГИБДД МВД России по Тюменской области.

«В 08:15 в деревне Худяково Тобольского района 7-летняя девочка попала под колеса пассажирского автобуса „Хундай“ под управлением 57-летнего водителя. <…> В результате ДТП девочка получила травмы и была доставлена в областную больницу №3 города Тобольска», — сообщила пресс-секретарь ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.

По предварительным данным, девочка шла с мамой на остановку, но в какой-то момент выбежала на дорогу. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Утром 14 января в деревне Худяково Тобольского района 7-летняя девочка попала под колеса пассажирского автобуса «Хундай». Она получила травмы и была доставлена в больницу Тобольска, рассказали URA.RU в УГИБДД МВД России по Тюменской области. «В 08:15 в деревне Худяково Тобольского района 7-летняя девочка попала под колеса пассажирского автобуса „Хундай“ под управлением 57-летнего водителя. <…> В результате ДТП девочка получила травмы и была доставлена в областную больницу №3 города Тобольска», — сообщила пресс-секретарь ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова. По предварительным данным, девочка шла с мамой на остановку, но в какой-то момент выбежала на дорогу. Обстоятельства ДТП выясняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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