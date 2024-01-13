Ребенок попал под колеса автобуса в Тюменской области

Утром 14 января в деревне Худяково Тобольского района 7-летняя девочка попала под колеса пассажирского автобуса «Хундай». Она получила травмы и была доставлена в больницу Тобольска, рассказали URA.RU в УГИБДД МВД России по Тюменской области.
«В 08:15 в деревне Худяково Тобольского района 7-летняя девочка попала под колеса пассажирского автобуса „Хундай“ под управлением 57-летнего водителя. <…> В результате ДТП девочка получила травмы и была доставлена в областную больницу №3 города Тобольска», — сообщила пресс-секретарь ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.
По предварительным данным, девочка шла с мамой на остановку, но в какой-то момент выбежала на дорогу. Обстоятельства ДТП выясняются.
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