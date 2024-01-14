14 января 2024
13 января 2024

Российские десантники взяли позиции ВСУ при поддержке курганских бронемашин. Видео

Бойцы СВО взяли позиции ВСУ при поддержке курганских БМД-4М
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ОАО Курганмашзавод БМД-4 для десантных войск. Курган, военная техника, бмд, гусеница
Курганские бронемашины успешно применяются десантниками в зоне СВО Фото:

Десантники армии России при огневой поддержке бронемашин БМД-4М взяли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация об этом опубликована в группе «Вежливые люди/Армия России/СВО» в соцсети «ВКонтакте». Бронемашины произведены на Курганском машиностроительном заводе, который входит в АО НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

«Подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения воздушно-десантных войск при поддержке бронемашин БМД-4М взяли позиции украинской армии у Вербового на запорожском участке фронта. Бой шел под шквальным огнем ВСУ», — говорится в посте. Видео боя представило РИА Новости.

Бронемашины, которые выпускают на Курганмашзаводе, не имеют аналогов и превосходят технику противника. Об этом рассказывал начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шестаков во время отправки на фронт очередной партии машин.

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Десантники армии России при огневой поддержке бронемашин БМД-4М взяли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация об этом опубликована в группе «Вежливые люди/Армия России/СВО» в соцсети «ВКонтакте». Бронемашины произведены на Курганском машиностроительном заводе, который входит в АО НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». «Подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения воздушно-десантных войск при поддержке бронемашин БМД-4М взяли позиции украинской армии у Вербового на запорожском участке фронта. Бой шел под шквальным огнем ВСУ», — говорится в посте. Видео боя представило РИА Новости. Бронемашины, которые выпускают на Курганмашзаводе, не имеют аналогов и превосходят технику противника. Об этом рассказывал начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шестаков во время отправки на фронт очередной партии машин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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