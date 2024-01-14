Десантники армии России при огневой поддержке бронемашин БМД-4М взяли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация об этом опубликована в группе «Вежливые люди/Армия России/СВО» в соцсети «ВКонтакте». Бронемашины произведены на Курганском машиностроительном заводе, который входит в АО НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».
«Подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения воздушно-десантных войск при поддержке бронемашин БМД-4М взяли позиции украинской армии у Вербового на запорожском участке фронта. Бой шел под шквальным огнем ВСУ», — говорится в посте. Видео боя представило РИА Новости.
Бронемашины, которые выпускают на Курганмашзаводе, не имеют аналогов и превосходят технику противника. Об этом рассказывал начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шестаков во время отправки на фронт очередной партии машин.
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