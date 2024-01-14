14 января 2024

Центр Тюмени сковали пробки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки в Екатеринбурге, пробка, вечер
Центр Тюмени и другие части города сковали пробки Фото:

Центр Тюмени сковали девятибалльные пробки. Такая информация представлена на сайте сервиса 2ГИС.

«Тюмень, 17:40. Пробки девять баллов из десяти», — указано на сайте сервиса.

Самые большие пробки наблюдаются на центральных улицах города. В том числе, на Ленина, Челюскинцев, Первомайской, Грибоедова, Запольной, Мориса Тереза, Профсоюзной, 50 лет ВЛКСМ. Также водители стоят на Мельникайте, Федюнинского, Монтажников, Червишевском, Салаирском, Старом Тобольском трактах.

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Центр Тюмени сковали девятибалльные пробки. Такая информация представлена на сайте сервиса 2ГИС. «Тюмень, 17:40. Пробки девять баллов из десяти», — указано на сайте сервиса. Самые большие пробки наблюдаются на центральных улицах города. В том числе, на Ленина, Челюскинцев, Первомайской, Грибоедова, Запольной, Мориса Тереза, Профсоюзной, 50 лет ВЛКСМ. Также водители стоят на Мельникайте, Федюнинского, Монтажников, Червишевском, Салаирском, Старом Тобольском трактах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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