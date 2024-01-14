Центр Тюмени и другие части города сковали пробки
Центр Тюмени сковали девятибалльные пробки. Такая информация представлена на сайте сервиса 2ГИС.
«Тюмень, 17:40. Пробки девять баллов из десяти», — указано на сайте сервиса.
Самые большие пробки наблюдаются на центральных улицах города. В том числе, на Ленина, Челюскинцев, Первомайской, Грибоедова, Запольной, Мориса Тереза, Профсоюзной, 50 лет ВЛКСМ. Также водители стоят на Мельникайте, Федюнинского, Монтажников, Червишевском, Салаирском, Старом Тобольском трактах.
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