В курганском округе отменили крещенские купания из-за обмелевшей реки

17 января 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

В Катайском округе отменили крещенские купания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Катайском округе Курганской области отменили крещенские купания из-за обмелевшей реки Исеть. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. «Внимание! Крещенские купания отменяются! Администрация Катайского муниципального округа информирует, что в местах традиционного расположения крещенских купелей на водных объектах округа наблюдается низкий уровень воды в реке Исеть. При установке купелей глубина от пола купелей до уровня воды в реке еще уменьшится», — говорится в сообщении в группе округа в соцсети «ВКонтакте». В администрации отметили, что организованных мест для массовых купаний в 2024 году не планируется. Православный праздник Крещения пройдет 19 января. В Кургане купель и прорубь Иордань установят на Голубых озерах. Также URA.RU сообщало, что из-за мероприятия власти изменили движение до места купаний.

В Катайском округе Курганской области отменили крещенские купания из-за обмелевшей реки Исеть. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. «Внимание! Крещенские купания отменяются! Администрация Катайского муниципального округа информирует, что в местах традиционного расположения крещенских купелей на водных объектах округа наблюдается низкий уровень воды в реке Исеть. При установке купелей глубина от пола купелей до уровня воды в реке еще уменьшится», — говорится в сообщении в группе округа в соцсети «ВКонтакте». В администрации отметили, что организованных мест для массовых купаний в 2024 году не планируется. Православный праздник Крещения пройдет 19 января. В Кургане купель и прорубь Иордань установят на Голубых озерах. Также URA.RU сообщало, что из-за мероприятия власти изменили движение до места купаний.