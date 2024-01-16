16 января 2024

В курганском округе отменили крещенские купания из-за обмелевшей реки

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещение. Курган, купание в купели, крещение
В Катайском округе отменили крещенские купания Фото:

В Катайском округе Курганской области отменили крещенские купания из-за обмелевшей реки Исеть. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

«Внимание! Крещенские купания отменяются! Администрация Катайского муниципального округа информирует, что в местах традиционного расположения крещенских купелей на водных объектах округа наблюдается низкий уровень воды в реке Исеть. При установке купелей глубина от пола купелей до уровня воды в реке еще уменьшится», — говорится в сообщении в группе округа в соцсети «ВКонтакте». В администрации отметили, что организованных мест для массовых купаний в 2024 году не планируется.

Православный праздник Крещения пройдет 19 января. В Кургане купель и прорубь Иордань установят на Голубых озерах. Также URA.RU сообщало, что из-за мероприятия власти изменили движение до места купаний.

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В Катайском округе Курганской области отменили крещенские купания из-за обмелевшей реки Исеть. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. «Внимание! Крещенские купания отменяются! Администрация Катайского муниципального округа информирует, что в местах традиционного расположения крещенских купелей на водных объектах округа наблюдается низкий уровень воды в реке Исеть. При установке купелей глубина от пола купелей до уровня воды в реке еще уменьшится», — говорится в сообщении в группе округа в соцсети «ВКонтакте». В администрации отметили, что организованных мест для массовых купаний в 2024 году не планируется. Православный праздник Крещения пройдет 19 января. В Кургане купель и прорубь Иордань установят на Голубых озерах. Также URA.RU сообщало, что из-за мероприятия власти изменили движение до места купаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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