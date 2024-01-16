Волонтеры ЯНАО «Зеленая Арктика» готовятся к новым экспедициям

17 января 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

«Зеленая Арктика» запланировала экспедиции в село Мыс Каменный и в природный парк «Ингилор» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В этом году добровольцы межрегиональной экологической организации «Зеленая Арктика» запланировали экспедиции в село Мыс Каменный и в природный парк «Ингилор». Ямальские волонтеры займутся очисткой захламленных территорий и демонтажем ветхих построек. Об этом рассказали в окружном правительстве. «Первая пройдет в Мысе Каменном. Добровольцы займутся очисткой захламленных территорий. <…> Параллельно будут проведены просветительские мероприятия для местных жителей. Вторая эко-экспедиция состоится в природный парк „Ингилор“. На его территории планируется демонтаж ветхих строений, сбор ТБО и других отходов. В каждом мероприятии примут участие около 20 волонтеров», — говорится в сообщении, опубликованном на портале правительства округа. Подготовить заявку для участия в экспедициях ямальцы смогут уже в марте. Волонтеры пройдут психологическое тестирование и собеседование. В прошлом году в рамках проекта добровольцы убрали 250 тонн крупногабаритного мусора и расчистили 45 гектаров территории. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО участники Арктической эко-экспедиции собрали 22 тонны металлолома. Группа добровольцев из разных регионов России собрала более 1 700 двухсотлитровых бочек из-под ГСМ.

В этом году добровольцы межрегиональной экологической организации «Зеленая Арктика» запланировали экспедиции в село Мыс Каменный и в природный парк «Ингилор». Ямальские волонтеры займутся очисткой захламленных территорий и демонтажем ветхих построек. Об этом рассказали в окружном правительстве. «Первая пройдет в Мысе Каменном. Добровольцы займутся очисткой захламленных территорий. <…> Параллельно будут проведены просветительские мероприятия для местных жителей. Вторая эко-экспедиция состоится в природный парк „Ингилор“. На его территории планируется демонтаж ветхих строений, сбор ТБО и других отходов. В каждом мероприятии примут участие около 20 волонтеров», — говорится в сообщении, опубликованном на портале правительства округа. Подготовить заявку для участия в экспедициях ямальцы смогут уже в марте. Волонтеры пройдут психологическое тестирование и собеседование. В прошлом году в рамках проекта добровольцы убрали 250 тонн крупногабаритного мусора и расчистили 45 гектаров территории. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО участники Арктической эко-экспедиции собрали 22 тонны металлолома. Группа добровольцев из разных регионов России собрала более 1 700 двухсотлитровых бочек из-под ГСМ.