16 января 2024

Жителя Тюмени обвинили в убийстве приятеля во время пьянки

Жителя Тюмени арестовали после убийства в пансионате на Олимпийской
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День пограничника. Курган, сизо, колючая проволока
Житель Тюмени отправлен под арест до 13 марта Фото:

Ленинский суд Тюмени арестовал до 13 марта мужчину, который обвиняется в убийстве собственного приятеля. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Преступление произошло 15 января во время застолья в одном из пансионатов на ул. Олимпийской.

«Ленинский районный суд Тюмени сегодня рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины 1977 года рождения, обвиняемого в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). По решению суда он будет находиться в СИЗО до 13 марта 2024 года», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Там добавили, что убийство произошло 15 января в доме №34 на ул. Олимпийской в Тюмени. По данным URA.RU, мужчины поссорились во время застолья.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ленинский суд Тюмени арестовал до 13 марта мужчину, который обвиняется в убийстве собственного приятеля. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Преступление произошло 15 января во время застолья в одном из пансионатов на ул. Олимпийской. «Ленинский районный суд Тюмени сегодня рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины 1977 года рождения, обвиняемого в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). По решению суда он будет находиться в СИЗО до 13 марта 2024 года», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там добавили, что убийство произошло 15 января в доме №34 на ул. Олимпийской в Тюмени. По данным URA.RU, мужчины поссорились во время застолья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...