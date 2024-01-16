Жителя Тюмени обвинили в убийстве приятеля во время пьянки

Ленинский суд Тюмени арестовал до 13 марта мужчину, который обвиняется в убийстве собственного приятеля. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Преступление произошло 15 января во время застолья в одном из пансионатов на ул. Олимпийской.
«Ленинский районный суд Тюмени сегодня рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины 1977 года рождения, обвиняемого в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). По решению суда он будет находиться в СИЗО до 13 марта 2024 года», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.
Там добавили, что убийство произошло 15 января в доме №34 на ул. Олимпийской в Тюмени. По данным URA.RU, мужчины поссорились во время застолья.
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