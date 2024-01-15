В тюменском пансионате убили человека

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Эстафета паралимпийского огня Сочи-2014. Екатеринбург, мигалки, полиция, проблесковый маячок
Полиция задержала подозреваемых в убийстве мужчины в тюменском пансионате Фото:

Тюменском пансионате на улице Олимпийской, 34 одна из соседей нашла тело мужчины. Она утверждает, что его убили, а хозяина квартиры и еще несколько человек уже задержали. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР) подтвердили факт случившегося.

«Произошло убийство. Следователи работают на месте происшествия», — пояснили в ведомстве изданию «Тюменская область сегодня». Ранее одна из соседей выложила в сеть фото погибшего и видео с задержанием подозреваемого, где написала, что мужчину убили на улице Олимпийской, 34, а подозреваемых задержали.

Соседка также написала, что «в той квартире часто собирались люди, пили и шумели». Она предполагает, что мужчины «по пьяни чего-то не поделили».

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Тюменском пансионате на улице Олимпийской, 34 одна из соседей нашла тело мужчины. Она утверждает, что его убили, а хозяина квартиры и еще несколько человек уже задержали. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР) подтвердили факт случившегося. «Произошло убийство. Следователи работают на месте происшествия», — пояснили в ведомстве изданию «Тюменская область сегодня». Ранее одна из соседей выложила в сеть фото погибшего и видео с задержанием подозреваемого, где написала, что мужчину убили на улице Олимпийской, 34, а подозреваемых задержали. Соседка также написала, что «в той квартире часто собирались люди, пили и шумели». Она предполагает, что мужчины «по пьяни чего-то не поделили».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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