В тюменском пансионате убили человека

15 января 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

Полиция задержала подозреваемых в убийстве мужчины в тюменском пансионате Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменском пансионате на улице Олимпийской, 34 одна из соседей нашла тело мужчины. Она утверждает, что его убили, а хозяина квартиры и еще несколько человек уже задержали. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР) подтвердили факт случившегося. «Произошло убийство. Следователи работают на месте происшествия», — пояснили в ведомстве изданию «Тюменская область сегодня». Ранее одна из соседей выложила в сеть фото погибшего и видео с задержанием подозреваемого, где написала, что мужчину убили на улице Олимпийской, 34, а подозреваемых задержали. Соседка также написала, что «в той квартире часто собирались люди, пили и шумели». Она предполагает, что мужчины «по пьяни чего-то не поделили».

Тюменском пансионате на улице Олимпийской, 34 одна из соседей нашла тело мужчины. Она утверждает, что его убили, а хозяина квартиры и еще несколько человек уже задержали. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР) подтвердили факт случившегося. «Произошло убийство. Следователи работают на месте происшествия», — пояснили в ведомстве изданию «Тюменская область сегодня». Ранее одна из соседей выложила в сеть фото погибшего и видео с задержанием подозреваемого, где написала, что мужчину убили на улице Олимпийской, 34, а подозреваемых задержали. Соседка также написала, что «в той квартире часто собирались люди, пили и шумели». Она предполагает, что мужчины «по пьяни чего-то не поделили».