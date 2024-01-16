16 января 2024

На СВО погиб пожарный из Тюменской области. Фото

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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, букет, цветы, мемориал
Артем Долгих погиб 29 декабря 2023 года Фото:

Бывший лесопожарный Казанского филиала Тюменской авиабазы Артем Долгих погиб на территории Луганской народной республики в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает telegram-канал областного департамента лесного комплекса «Департамент лесного комплекса_72».

«Наш коллега, лесопожарный Казанского филиала Тюменской авиабазы Артем Долгих, погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины. Подразделение, в котором служил Артем Николаевич, попало под минометный обстрел в районе Кременной ЛНР. Наш земляк получил тяжелые ранения, от которых скончался 29 декабря», — указано в публикации telegram-канал областного департамента лесного комплекса.

Там добавили, что Артем Долгих являлся добровольцем. В зону проведения СВО он отправился в октябре 2023 года. В селе Казанском у него остались жена и двое детей. Департамент лесного комплекса Тюменской области принес соболезнования семье погибшего тюменца.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.

Артем Долгих являлся добровольцем
Артем Долгих являлся добровольцем

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Бывший лесопожарный Казанского филиала Тюменской авиабазы Артем Долгих погиб на территории Луганской народной республики в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает telegram-канал областного департамента лесного комплекса «Департамент лесного комплекса_72». «Наш коллега, лесопожарный Казанского филиала Тюменской авиабазы Артем Долгих, погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины. Подразделение, в котором служил Артем Николаевич, попало под минометный обстрел в районе Кременной ЛНР. Наш земляк получил тяжелые ранения, от которых скончался 29 декабря», — указано в публикации telegram-канал областного департамента лесного комплекса. Там добавили, что Артем Долгих являлся добровольцем. В зону проведения СВО он отправился в октябре 2023 года. В селе Казанском у него остались жена и двое детей. Департамент лесного комплекса Тюменской области принес соболезнования семье погибшего тюменца. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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