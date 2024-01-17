У ИП бывшей жены курганского бизнесмена Потютькова арестовали счета

Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала банковские счета ИП Минина Марина Александровна, которая является бывшей супругой известного курганского предпринимателя Игоря Потютькова. Информация об аресте счетов предпринимательницы опубликована в сервисе СБИС.
«Согласно решению ФНС от 12 декабря 2023 года заблокированы счета ИП Минина Марина Александровна. Основанием ареста банковских счетов является задолженность по налогам и сборам», — указано в решении ФНС.
Бывшая жена Потютькова зарегистрировала новое ИП в Москве 28 мая 2021 года. Согласно СБИС, основным видом деятельности ИП является аренда и лизинг грузовых транспортных средств.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в ИП Минина Марина Александровна. Ответ ожидается.
Ранее Потютькова закрыла свое ИП в Кургане. Она занималась гостиничным и ресторанным бизнесом.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.