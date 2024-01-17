У ИП бывшей жены курганского бизнесмена Потютькова арестовали счета

18 января 2024 в 04:49 Размер текста - 17 +

ФНС арестовала счета ИП Мининой Марины Александровны Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала банковские счета ИП Минина Марина Александровна, которая является бывшей супругой известного курганского предпринимателя Игоря Потютькова. Информация об аресте счетов предпринимательницы опубликована в сервисе СБИС. «Согласно решению ФНС от 12 декабря 2023 года заблокированы счета ИП Минина Марина Александровна. Основанием ареста банковских счетов является задолженность по налогам и сборам», — указано в решении ФНС. Бывшая жена Потютькова зарегистрировала новое ИП в Москве 28 мая 2021 года. Согласно СБИС, основным видом деятельности ИП является аренда и лизинг грузовых транспортных средств. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в ИП Минина Марина Александровна. Ответ ожидается. Ранее Потютькова закрыла свое ИП в Кургане. Она занималась гостиничным и ресторанным бизнесом.

Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала банковские счета ИП Минина Марина Александровна, которая является бывшей супругой известного курганского предпринимателя Игоря Потютькова. Информация об аресте счетов предпринимательницы опубликована в сервисе СБИС. «Согласно решению ФНС от 12 декабря 2023 года заблокированы счета ИП Минина Марина Александровна. Основанием ареста банковских счетов является задолженность по налогам и сборам», — указано в решении ФНС. Бывшая жена Потютькова зарегистрировала новое ИП в Москве 28 мая 2021 года. Согласно СБИС, основным видом деятельности ИП является аренда и лизинг грузовых транспортных средств. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в ИП Минина Марина Александровна. Ответ ожидается. Ранее Потютькова закрыла свое ИП в Кургане. Она занималась гостиничным и ресторанным бизнесом.