17 января 2024

У ИП бывшей жены курганского бизнесмена Потютькова арестовали счета

© Служба новостей «URA.RU»
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Овраг, на месте которого планируют построить общежитие университета. Здание ФНС и здание ФСБ., здание, фнс россии по тюменской области
ФНС арестовала счета ИП Мининой Марины Александровны Фото:

Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала банковские счета ИП Минина Марина Александровна, которая является бывшей супругой известного курганского предпринимателя Игоря Потютькова. Информация об аресте счетов предпринимательницы опубликована в сервисе СБИС.

«Согласно решению ФНС от 12 декабря 2023 года заблокированы счета ИП Минина Марина Александровна. Основанием ареста банковских счетов является задолженность по налогам и сборам», — указано в решении ФНС.

Бывшая жена Потютькова зарегистрировала новое ИП в Москве 28 мая 2021 года. Согласно СБИС, основным видом деятельности ИП является аренда и лизинг грузовых транспортных средств.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в ИП Минина Марина Александровна. Ответ ожидается.

Ранее Потютькова закрыла свое ИП в Кургане. Она занималась гостиничным и ресторанным бизнесом.

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Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала банковские счета ИП Минина Марина Александровна, которая является бывшей супругой известного курганского предпринимателя Игоря Потютькова. Информация об аресте счетов предпринимательницы опубликована в сервисе СБИС. «Согласно решению ФНС от 12 декабря 2023 года заблокированы счета ИП Минина Марина Александровна. Основанием ареста банковских счетов является задолженность по налогам и сборам», — указано в решении ФНС. Бывшая жена Потютькова зарегистрировала новое ИП в Москве 28 мая 2021 года. Согласно СБИС, основным видом деятельности ИП является аренда и лизинг грузовых транспортных средств. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в ИП Минина Марина Александровна. Ответ ожидается. Ранее Потютькова закрыла свое ИП в Кургане. Она занималась гостиничным и ресторанным бизнесом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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